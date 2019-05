Todaro e De Girolamo, lite infuocata con giuria. Milly: “Restiamo civili”

Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo, altra lite infuocata con Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Milly. Milly Carlucci: “Restiamo civili”

Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo contro Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, atto II: nella semifinale in onda sabato 25 maggio è andata in scena un’altra lite infuocata tra la coppia di ballerini e una parte della giuria. Dopo il tango previsto dalla performance, l’unità di ballo si è presentata come da prassi innanzi ai giurati e subito si è accesa una polemica incandescente. Prima con Mariotto, poi con Selvaggia. I toni si sono talmente levati che la padrona di casa Milly Carlucci ha invitato tutti a rimanere entro ‘toni civili’.

Polemica incandescente a Ballando con le Stelle

A far scattare la miccia è stato il parere di Mariotto che ha giudicato l’esibizione di Nunzia De Girolamo ‘pesante’. Immediata la reazione di Todaro, che senza se e senza ma ha espresso il suo disaccordo al giudice. “Tutto questo spettacolino con me non attacca. Io non mi presto“, è stata la risposta fulminea di Guillermo al danzatore. “Io peso sempre 83 kg, Nunzia pesa sempre uguale… il peso non si può misurare così”, la replica del ballerino a cui ha fatto eco Nunzia: “In Italia non tutte sono Carla Fracci. Siamo contente così”. Mariotto ha di nuovo replicato: “Io dico che tu sei ordinaria nel ballo, tutto qui”. Raimondo a questo punto è tornato alla carica: “Se tu mi dici che è ordinaria va bene, se mi dici che è pesante allora no”. A questo punto è giunto l’intervento della Carlucci: “Riusciamo a essere civili nello scambio?”. Finita qui? Manco per idea, visto che poi è entrata in scena Selvaggia Lucarelli.

Alberto Matano riporta la calma in studio

“Quest’anno sei petulante in una maniera… Nunzia è populista, tu sei polemico”, l’attacco della Lucarelli. “Sono già due giudizi sulle persone e non sul ballo”, la difesa della De Girolamo. “La pesantezza che diceva Mariotto non era sul peso, per questo sei populista… Quello che Mariotto diceva è che ora il livello è alto e tu Nunzia sei ordinaria”, la spiegazione di Selvaggia. Nella bagarre è entrato anche Fabio Canino, altro giurato: “Raimondo, hai capito come funziona, se tu ci dai contro prendi il voto”. La De Girolamo non ha digerito la chiosa ed ha ribattuto: “Vai sui social e leggi: sono stufi di voi, non di noi. I commenti tecnici di Carolyn Smith li prendo col cuore, ma gli altri…”. Alla fine a riportare la calma ci ha pensato Alberto Matano: “Avete il consenso del pubblico, la vostra sfida è già vinta. Alla luce di qualche commento anche sopra le righe della giuria, vi invito ad abbassare la guardia”. Niente pace, ma almeno è ritornata la calma in studio.