Ballando con le Stelle, Paolo Conticini e Veera: la battuta volgare di Boldi

By

Paolo Conticini e Veera Kinnunen stavano festeggiando l’accesso alla finale di Ballando con le Stelle 2020 quando un commento di Massimo Boldi su Instagram ha rovinato tutto. Il collega e amico di Christian De Sica ha condiviso una battuta volgare e infelice, che ha indignato tutti. Tanto che il diretto interessato è stato costretto a cancellare tutto ma gli screenshot di quelle parole continuano a girare sui social network. Insomma, Cipollino è praticamente al centro di una polemica che farà sicuramente discutere nei prossimi giorni.

“E finale sia!!! Grazie del vostro aiuto, vi voglio bene mi avete fatto felice”, ha scritto Paolo Conticini su Instagram. L’attore ha postato sul suo account un selfie con l’insegnante e ballerina Veera Kinnunen. Uno scatto sorridente, in cui la coppia è al settimo cielo per aver ottenuto un posto nella finale di Ballando con le Stelle 2020. “Tro****a, se lo merita”, ha commentato divertito Massimo Boldi, che ha lavorato a tanti cine-panettoni con Conticini.

Una battuta che forse, nella testa di Cipollino, voleva apparire divertente e scherzosa ma che in realtà è stata piuttosto aberrante e indecorosa. Non solo perché totalmente priva di ogni forma di rispetto nei confronti del genere femminile ma pure senza alcuna considerazione della vita privata di Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Anche se in pista dimostrano un certo affiatamento, dovuto allo spirito del programma e alla voglia di vincere, entrambi sono legati ad altre persone nella vita di tutti i giorni.

Paolo Conticini è innamorato da oltre venticinque anni della moglie Giada Parra, con la quale ha ballato pure un lento a Ballando con le Stelle. Nel varietà di Milly Carlucci la coppia ha dimostrato che anche dopo tanti anni di relazione si possono avere gli occhi lucidi e innamorati.

Veera Kinnunen – dopo la storia finita male con il collega Stefano Oradei, con il quale ha mantenuto un rapporto d’amicizia – è ora felice accanto ad un altro uomo la cui identità è rigorosamente top secret. Non si tratta di Dani Osvaldo, il concorrente di Ballando con le Stelle con il quale ha avuto un flirt nel 2019.

Al momento in cui scriviamo né Paolo Conticini né Veera Kinnunen hanno replicato al commento di Massimo Boldi. Pure quest’ultimo ha preferito restare, per ora, in silenzio. Arriveranno a breve le scuse?