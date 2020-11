Paolo Conticini in confidenza: i segreti del matrimonio con Giada Parra

Paolo Conticini non tace sulla storia d’amore che lo vede protagonista da venticinque anni con la moglie Giada Parra, ex modella ora libera professionista. I due sono convolati a nozze nel 2013 ma l’affetto reciproco che li lega ha tutt’oggi radici molto più profonde. Infatti, ancor prima del matrimonio, i due hanno condiviso momenti belli e brutti per circa vent’anni. Di conseguenza, l’unione della coppia è sempre stata molto forte.

Ad oggi è una delle coppie più belle dello spettacolo, sembra che il rapporto tra l’attore e l’ex modella continui ad andare a gonfie vele, tanto da portare lo stesso Paolo a confidare alle pagine di Ora il mistero per costruire una relazione lunga e duratura:

“Il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”

La combo perfetta per una relazione soddisfacente sarebbe, dunque, un pizzico di fortuna e tanti valori condivisi che permetterebbero nel tempo alla coppia di rafforzare intesa e complicità. L’attore, protagonista e ballerino di Milly Carlucci nello show Ballando con le stelle, ha sostenuto di non sentire minimamente il peso degli anni che passano al fianco della consorte: “Siamo 25 anni che siamo insieme e sembra ieri che ci siamo conosciuti”.

Inoltre, sebbene il lockdown abbia messo a dura prova le storie d’amore di tutta Italia, i due coniugi Paolo e Giada non hanno in alcun modo risentito delle dinamiche della situazione verificatasi a marzo e a aprile. Infatti Conticini ha dichiarato di aver approfittato dell’occasione per poter cementare ancor più il legame sentimentale.

L’essere simili sembra sia stato l’ingrediente segreto che li ha salvati dalle rotture sentimentali che invece hanno colpito parecchi in un momento così difficile: “Il lockdown è stato un vero banco di prova per le coppie stando insime h24, e noi siamo stati benissimo, ha cementato il nostro rapporto”

Paolo Conticini, l’amore per la moglie Giada Parra

Dopo aver abbandonato la strada del sacerdozio, Paolo Conticini si è poi sposato nel 2013 con rito civile piuttosto che religioso. Cosa curiosa per la sua storia, ma al tempo aveva prontamente spiegato di aver scelto questa strada perché frettoloso di concludere le pratiche matrimoniali e magari successivamente di sposarsi anche in chiesa. La coppia non ha figli ma ha più volte dichiarato di aver piacere di averne in futuro.

Sembra che la moglie di Paolo sia un’ottima sostenitrice anche da un punto di vista professionale. Lui stesso ha confidato a Ora di ricevere sempre molta positività da parte della moglie quando si parla del suo lavoro: “Lei parla sempre con pacatezza delle proposte professionali che ricevo per non condizionarmi”.

E sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle aggiunge: “Dopo che ho accettato mi ha detto che era felicissima perché il programma le piace molto”. Pare, infatti, che Giada non sia gelosa delle partner con cui gareggia il marito e che lo show di Milly Carlucci le piaccia tanto da chiedergli, una volta che abbia fatto ulteriori progressi, di darle qualche lezione di tango!

Sembra, dunque, che i fan di Paolo Conticini e Giada Parra non abbiano nulla da temere! I due vanno d’amore e d’accordo.