Paolo Conticini a Ballando con le Stelle: la richiesta della moglie

By

L’attore è felicemente impegnato da venticinque anni con Giada Parra, che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due sono convolati a nozze nel 2013 e sono davvero inseparabili.

Passa il tempo ma nulla sembra scalfire il solido rapporto tra Paolo Conticini e la moglie Giada Parra. Neppure la partecipazione a Ballando con le Stelle 2020 ha messo in crisi i due, anzi. Giada è la prima sostenitrice del marito nel varietà di Rai Uno ed è ben contenta di questa partecipazione.

È stato lo stesso Conticini a rivelarlo in una recente intervista rilasciata al settimanale Vero. La sua dolce metà è soddisfatta di questa nuova avventura tanto da aver fatto una richiesta particolare:

“Quando ho accettato di fare Ballando Giada ha manifestato grande gioia, perché è un programma che le piace parecchio. Mi ha chiesto, una volta che avrò fatto progressi, di insegnarle il tango”

Dunque dopo la fine della trasmissione Paolo continuerà a ballare con la moglie, di cui è innamoratissimo. Nonostante i venticinque anni di relazione i due sono più uniti e complici che mai. Il segreto di questa unione?

“Fortuna, sintonia e la costante complicità e, nel nostro caso, anche uno sviluppatissimo senso dell’umorismo. Ridiamo molto assieme!”

Giada Parra non è neppure gelosa di Paolo Conticini e delle bellissime partner che incontra sul set. La donna ha sempre sostenuto il percorso artistico del marito e lo stesso sta facendo a Ballando con le Stelle, dove Conticini balla accanto a Veera Kinnunen.

Proprio lo scorso anno Veera è stato al centro del gossip per via della liaison nata con l’ex concorrente Dani Osvaldo. Con Conticini è tutta un’altra storia: insegnante e allievo hanno una certa affinità, si vogliono bene, ma Paolo è del tutto fedele alla sua compagna.

Un’opportunità- quella nello show scritto e condotto da Milly Carlucci – arrivata dopo tanti anni di proposte da parte della conduttrice Rai. Solo quest’anno Conticini è riuscito a trovare un buco nella sua agenda:

“Ho accettato con entusiasmo perché Ballando con le Stelle è uno dei programmi del piccolo schermo che apprezzo maggiormente. E poi mi affascinava l’idea di cimentarmi con qualcosa con cui davvero non c’entro nulla: il ballo”

Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini

Della vita privata di Giada Parra, la moglie di Paolo Conticini, si sa molto poco. È un’ex modella, ha più di 40 anni ed è laureata in Scienze Politiche. Oggi è una libera professionista. Giada e Paolo non hanno ancora figli ma sperano in futuro di riuscire a mettere su famiglia.

Conticini ha confidato che la moglie non mette mai becco nelle sue questioni lavorative: si esprime solo dopo la scelta del marito. Un atteggiamento giusto e saggio, a detta dell’attore, che si è sempre tenuto alla larga da gossip e pettegolezzi.

La storia d’amore tra Paolo Conticini e Giada Parra è stata vissuta fin da subito nel massimo riserbo. Il primo incontro è avvenuto in passerella, quando entrambi lavoravano come modelli.