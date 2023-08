Ballando con le Stelle, Paolo Belli in bilico: parla il conduttore

Sarà riconfermato a Ballando con le Stelle Paolo Belli? Ancora non si sa e a dirlo è stato lui stesso. Infatti, il co-conduttore non è ancora stato confermato ufficialmente dalla produzione del noto talent show di Rai 1. Dunque, non è ufficiale il suo ritorno alla conduzione a fianco di Milly Carlucci nella nuova edizione. Parlando ai microfoni della trasmissione Italiani Mambo, condotta da Annalisa Colavito su Radio Cusano Campus, il musicista ha ammesso che tra i suoi futuri impegni lavorativi ci dovrebbe essere anche il noto programma di Rai 1. Eppure non c’è ancora certezza al riguardo.

“Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti…”, queste le parole pronunciate da Paolo Belli al riguardo. La sua posizione, dunque, nel programma sarebbe attualmente in bilico. Nonostante questo, il conduttore si sta comunque preparando.

“Il dubbio ti dà tanto ma la televisione, come tutte le cose quando ti esponi, amplifica tutto, anche l’errore. Sei pronto a rimediarlo perché ci hai dato dentro, ma se sbagli e sei impreparato la televisione ti massacra, sei imperdonabile. La televisione non è un esame che si può riparare, se sbagli. Devi farti trovare pronto. Guardando la faccia bella della medaglia, se ti fai trovare pronto arrivi a milioni di persone”

Chiaramente si tratta di un vero e proprio lavoro, dietro al quale ci sono 30 persone che ruotano intorno a lui. Ora non resta che attendere per scoprire se il pubblico di Rai 1 ritroverà Paolo Belli a fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2023. Nel frattempo, la conduttrice si sta occupando di rendere ufficiale, uno per volta, i concorrenti della nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2023 cast: due concorrenti ufficiali e quelli da annunciare

Milly Carlucci sta svelando i concorrenti della prossima edizione del talent show di Rai 1. Il primo concorrente reso ufficiale dalla conduttrice è Ricky Tognazzi. Il regista prenderà parte al celebre programma insieme alla moglie Simona Izzo, la quale vestirà il ruolo di commentatrice a bordo campo a fianco di Alberto Matano.

Il secondo nome reso noto è quello di Rosanna Lambertucci. La stessa giornalista ha annunciato ai follower la sua partecipazione alla nuova edizione del programma, il cui cast si preannuncia stellare. Mentre questi due nomi sono ormai ufficiali, gli altri rappresentano ancora delle ipotesi.

Dagospia ha rivelato quali sono gli altri cinque presunti concorrenti che ormai sarebbero sicuri. Ebbene si parla di Simona Ventura, Teo Mammucari, Bobby Solo, Bruno Barbieri e Antonio Caprarica.