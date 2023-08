Ballando con le stelle boom: svelato il 1° concorrente ufficiale, chi è

A ottobre partirà ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle. Un’edizione che fino a ora ha fatto molto discutere sia per i rumors relativi alla composizione della giuria che per il fatto che fino a oggi non era stato svelato ancora nessuno dei prossimi aspiranti ballerini. Di recente era stato fatto qualche nome ma si trattava solamente di voci, nulla era ancora del tutto ufficiale. Pochi minuti fa però la produzione di Ballando ha voluto fare un regalo di Ferragosto a tutti i fans annunciando il nome del primo aspirante ballerino. Ecco di chi si tratta.

Il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle

Senza troppi indugi il primo vip che si cimenterà nella nobile arte del ballo sulla pista più famosa d’Italia sarà Ricky Tognazzi. Ebbene si il celebre sceneggiatore farà parte del cast, che si preannuncia essere stellare in ogni senso, della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

C’è da dire però che non è la prima volta che il celebre regista e attore si cimenta nell’arte del ballo ed è ospite di Milly Carlucci. Lo scorso anno infatti, il 22 ottobre 2022, Tognazzi e la moglie Simona Izzo sono stati ballerini per una notte. I due coniugi nella vita e nel lavoro in quella occasione avevano ballato insieme ma anche separati in quanto Ricky era stato accompagnato da una maestra e Simona da un maestro del team di coreografi e ballerini della trasmissione.

Questa volta però Tognazzi salirà sul palco senza la moglie al suo fianco e dovrà vedersela da solo con la giuria di Ballando.

Ivan Zazzaroni via dalla giuria?

A proposito di giuria, al momento molti dubbi aleggiano ancora sulla sua composizione. A momento infatti le identità dei giurati non sono ancora state definite e rese pubbliche. Sono ormai settimane che si continua a parlare di possibili cambiamenti e la stessa conduttrice tempo fa aveva dichiarato che nulla può essere dato per scontato e che tutto al momento è in via di definizione.

Inizialmente si pensava che potesse essere la giornalista Selvaggia Lucarelli a lasciare definitivamente il programma. Il motivo? Ovviamente le numerose polemiche che l’hanno vista protagonista nel corso della scorsa edizione. Ultimamente però si sta facendo strada un‘altra ipotesi: stando a quanto riportato da Novella 2000 potrebbe essere Ivan Zazzaroni a lasciare il programma e non essere più incluso nel cast.

Al momento però si tratta solamente di rumors e per avere delle conferme bisognerà attendere ancora un po’. Se così fosse sarebbe una decisione davvero spiazzante dal momento che Zazzaroni è da sempre il giurato meno polemico, più amato e rigoroso del programma.