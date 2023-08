Ballando 2023, Milly: “Giuria in discussione, non c’è la riconferma”

Milly Carlucci bluffa o fa sul serio? Con il settimanale Visto, la conduttrice di Ballando con le Stelle è tornata a parlare della giuria della prossima stagione, che decollerà il prossimo ottobre. E, come già ribadito qualche settimana fa, ha dichiarato che nessuno è stato confermato. Ciò significa che ci sarà una rivoluzione o che almeno qualche volto sarà sostituito? Forse sì, ma molto probabilmente no. Ecco perché le esternazioni della Carlucci potrebbero essere un bluff.

“La giuria dev’essere messa in discussione, non è stata riconfermata. Bisogna capire pure chi possono essere i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo. Ma tutto questo avverrà a settembre e non prima. Adesso è il momento in cui si dicono tante cose. Ma tutto questo è normale perché siamo italiani e tifosi per natura e, quando nascono in un contesto educato, le polemiche sono divertenti. Ma non bisogna trascendere, né mai superare il limite”.

Insomma, pare che sia ancora tutto da decidere. Anche se è assai probabile che tra i giurati cambierà ben poco. La posizione più delicata è quella di Selvaggia Lucarelli. DavideMaggio.it ha sussurrato che nei confronti della giornalista ci sarebbe un lavoro ai fianchi per metterla nelle condizioni di lasciare. Anche in questo caso si è innanzi a congetture e nulla più. Più che probabile che la Lucarelli torni a sedersi sull’ambita poltrona del programma.

Ballando con le stelle 2023, il punto sul cast

Capitolo cast: Giuseppe Candela, esperto di retroscena tv e firma di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ha dato per certi quattro big in gara. Trattasi di Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Simona Ventura. Altri nomi emersi che sarebbero o sarebbero stati in trattativa con il talent show di Rai Uno sono quelli di Giovanni Terzi, Paola Perego, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs, Fabio Cannavaro, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari.

La Carlucci, come è normale che sia, non ha confermato alcun nome. Ha però parlato delle difficoltà economiche riguardanti le trattative performare il cast:

“C’è gran voglia tra i personaggi di prender parte al programma, ma quando gli dici che devono cancellare la propria vita per quattro mesi vogliono giustamente veder riconosciuta questa presenza anche a livello economico”.

Riassumendo, al momento pare che si abbia la certezza di vedere in pista Barbieri, la Ventura, Bobby Solo e Teo Mammucari. Sulla giuria non c’è nulla di definitivo anche se è probabile che non ci sarà alcuna rivoluzione, magari qualche innesto ‘laterale’ ma l’ossatura dovrebbe rimanere quella. Pure Selvaggia Lucarelli, che nella scorsa edizione ha avuto scambi di opinione roventi con alcuni colleghi, dovrebbe restare al suo posto.