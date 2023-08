Ballando con le stelle: c’è il 2° concorrente ufficiale, critiche per l’età

Uno alla volta Milly Carlucci sta svelando tutti i partecipanti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo la rivelazione del primo concorrente ufficiale, avvenuta la scorsa settimana (qui i dettagli), oggi è arrivato il momento di sapere chi sarà il secondo personaggio famoso che da ottobre si cimenterà nella nobile arte del ballo sulla pista più famosa d’Italia. Ecco di chi si tratta.

La seconda concorrente ufficiale di Ballando e le critiche

“Amici è ufficiale: sarò la prossima concorrente di Ballando con le Stelle. Ho bisogno del vostro supporto”. Con queste parole la giornalista e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci ha annunciato ai suoi followers la sua imminente partecipazione al celebre talent show di Rai1.

“Che fatica allenarsi, d’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle. Io ce la metterò tutta ma certo, conto moltissimo sul vostro affetto e il vostro sostegno. Un abbraccio affettuoso”, ha poi concluso la giornalista nel video condiviso su Instagram anche da Milly Carlucci e che la ritrae mentre fa jogging all’aria aperta.

Dopo Ricky Tognazzi la conduttrice di Ballando con le stelle ha deciso proprio oggi di svelare la seconda concorrente, quasi come se volesse scandire con questa modalità le settimane che mancano alla messa in onda del programma. Chi sarà il prossimo o la prossima concorrente a essere rivelato? Ci sono già molti nomi in ballo ma ancora nessuna certezza. Non resta che attendere anche per scoprire, nelle prossime settimane, a quale maestro verranno abbinati i concorrenti e chi saranno, oltre a Tognazzi, gli altri avversari della giornalista.

Una cosa è certa però, al momento la scelta dei concorrenti ha generato non poche polemiche. Le critiche si sono concentrate in particolare sull’età dei primi due aspiranti ballerini, 68 anni Tognazzi e 77 Rosanna Lambertucci. Chissà se i prossimi concorrenti abbasseranno l’età media, al momento a quota 72,5 anni, o si continuerà su questa scia. Di nuovo, per saperlo si dovrà attendere ancora un po’.

Chi è Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è nata a Roma il 30 novembre 1945 e, tra le altre cose, è anche autrice di numerosi libri, l’ultimo dei quali si intitola Graffi Che Fanno Bene al Cuore e risale al 2022. La giornalista è anche stata il volto di diversi programmi televisivi: dal suo cavallo di battaglia Più Sani e Più Belli a Luna Park, passando per Domenica In e Unomattina Estate, fino ad arrivare a In Gran Forma, andato in onda su Alma Tv nel 2022.

Rosanna Lambertucci è anche definita da molti “La signora delle diete”, per la sua grande e riconosciuta esperienza nel settore del benessere e dell’alimentazione, tanto che nel 2011 è anche diventata direttrice della rivista Più sani, più belli per le Edizione Master. Non è noto quale sia stato il suo percorso di studi ma ha iniziato a lavorare in radio quando era molto giovane, occupandosi della rubrica Domande a Radiodue per poi passare sul piccolo schermo.

Parlando invece della sfera privata, la giornalista ha sempre cercato di vivere la sua vita famigliare lontano dai riflettori. Gli unici dettagli noti sono stati resi pubblici dalla stessa Lambertucci tempo fa nel corso di una puntata di Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo. La giornalista è stata sposata con Alberto Amodei per diverso tempo e da lui ha avuto anche una figlia di nome Angelica. Attualmente la Lambertucci è felicemente sposata con Mario Di Cosimo, ex assistente parlamentare e la cerimonia di nozze è stata celebrata da poco, il 7 luglio 2023.