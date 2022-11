In attesa di vederla di nuovo a Ballando con le Stelle – nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 2 dicembre e dedicata al ripescaggio delle coppie eliminate – Paola Barale è tornata a pungere il suo ballerino e insegnante di danza, il cubano Roly Maden. I due sono stati spesso accusati dalla giuria di avere poco feeling e hanno avuto un’accesa discussione a Domenica In, alla corte di Mara Venier.

Proprio ricordando quell’episodio – Roly Maden ha accusato in diretta tv l’ex moglie di Gianni Sperti di essere un po’ lenta nell’imparare – Paola Barale ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“Roly ha avuto un’uscita infelice ma credo dovuta alla scarsa padronanza della lingua italiana. C’è chi è lento ad imparare una salsa in tre giorni e chi è lento a imparare una lingua in venti anni”

Nonostante questo negli ultimi giorni Paola Barale e Roly Maden hanno ripreso gli allenamenti in sala prove per tentare di vincere il ripescaggio. La soubrette ha spiegato:

“Il fatto è che nel ballo mi viene chiesto di avere degli atteggiamenti che sono lontani da me, come l’essere sensuale… sono stata in difficoltà ma siccome le sfide mi piacciono, mi diverto molto. Però, ripeto, sono tutte cose anni luce lontane da me”

Paola Barale ha poi ringraziato Milly Carlucci per l’incredibile opportunità di partecipare a Ballando con le Stelle. In precedenza l’ex compagna di Raz Degan ha rifiutato tutti i reality show possibili. Sul dancing show di Rai Uno ha invece affermato:

“Grazie a Ballando ho ritrovato l’entusiasmo di quando ho cominciato a lavorare. Sono entrata in una macchina meravigliosa, capitanata da Milly Carlucci e piena di tanti professionisti. Ammetto che non credevo fosse così faticoso: è come andare dallo psicologo ogni volta, nel tentativo di superare dei paletti interiori che nemmeno immaginavo di avere, io che mi sono sempre descritta come una donna libera. Ho deciso di continuare con la danza anche una volta finito lo show, anche se non sarà la stessa cosa. Qui è come se avessi un esame settimanale in cui dare tutto”

La carriera di Paola Barale

In questi anni le apparizioni televisive di Paola Barale sono diventate sempre più sporadiche. L’ultimo programma da conduttrice, Flight 616, risale al 2016. L’anno successivo la soubrette è stata guest star dell’Isola dei Famosi, dove ha spronato l’ex compagno Raz Degan che ha poi vinto quell’edizione. Per qualche giorno la Barale è volata in Honduras e molti sognavano un ritorno di fiamma all’interno del reality show.

La vita privata di Paola Barale

Paola Barale ha avuto due grandi amori nella sua vita privata: l’ex marito Gianni Sperti (il matrimonio è durato dal 1998 al 2002) e l’ex compagno Raz Degan che ha amato dal 2002 al 2015. Oggi la concorrente di Ballando con le Stelle è single.

Non sente alcuna necessità di vivere in coppia: sta molto bene da sola ed è contenta di avere questa indipendenza, senza rendere conto a nessuno. Dai 16 ai 48 anni è sempre stata in coppia, ha sempre avuto storie lunghe ma poi ha cambiato idea.

Oggi vive a Milano, dove gira solo in monopattino, che ritiene decisamente più ecologico e più veloce. Paola Barale ha venduto auto e moto. È molto felice, oggi si sente più forte e tosta e questo benessere interiore contribuisce inevitabilmente anche a quello esteriore.