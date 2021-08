Paola Barale in tv dopo anni in uno show popolarissimo: dove la vedremo

Paola Barale potrebbe presto essere di nuovo protagonista sul piccolo schermo italiano da cui manca da parecchio tempo. Più volte la showgirl ha spiegato di non aver chiuso definitivamente le porte alla tv e che un’offerta allettante e in linea con i suoi progetti avrebbe potuto consacrarne il ritorno in video. Ebbene, tale offerta sembra che sia arrivata. A rivelarlo è il magazine Novella 2000 che assicura che l’ex di Raz Degan dovrebbe entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 16 settembre sulla rete ammiraglia della tv di stato.

“Oggi invece Novella 2000 è in grado di anticiparvi che nella rosa di concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 dovrebbe esserci anche Paola Barale”. Così il settimanale diretto da Roberto Alessi che aggiunge che la showgirl piemontese avrebbe addirittura già firmato il contratto. La sigla sarebbe arrivata nelle scorse ore, lungo la giornata di venerdì 27 agosto.

Se arrivasse la conferma della presenza della conduttrice piemontese, dopo quella di Morgan, il cast di Milly Carlucci si farebbe alquanto interessante, come dire di peso. Altrimenti detto, sarebbe un colpaccio perché l’ex di Raz Degan, nonostante non sia più sulla cresta dell’onda come anni fa, resta una personalità popolarissima e apprezzata del Bel Paese.

Già lo scorso anno si erano rincorse le indiscrezioni che la volevano vicinissima a prendere parte allo show di Rai Uno. Qualcosa però andò storto. Si vociferò di un presunto mancato accordo tra le parti sul cachet. Stavolta, invece, tutto sembra che sia filato liscio e che la biondissima di Fossano sarà in pista, tra i concorrenti della trasmissione le cui redini restano fermamente in mano a Milly Carlucci.

Milly Carlucci e Maria De Filippi di nuovo rivali

Si preannuncia una sfida poderosa, da pesi massimi, tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Le due conduttrici ancora una volta si ritroveranno a rivaleggiare sugli ascolti e sullo share, andando in competizione e scontrandosi frontalmente. Ballando con le Stelle infatti dovrà vedersela con la corazzata Tu Sì Que Vales, che verrà trasmesso nelle medesime date dello show di Canale Cinque.

Per il talent show timonato da Milly sono previste 10 puntate: la finale dovrebbe andare in onda, salvo colpi di scena di palinsesto dell’ultimo minuto, sabato 18 dicembre.