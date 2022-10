Paola Barale piccante sotto le lenzuola: “Mi diverto con…”

In attesa di scendere in pista a Ballando con le Stelle la conduttrice ha fatto qualche confidenza sulla sua vita intima

Poco e niente si sa della vita privata di Paola Barale dopo la fine della lunga storia d’amore con Raz Degan. I due si sono amati dal 2002 al 2005. In precedenza la showgirl è stata sposata con Gianni Sperti dal 2005 al 2002. Da sette anni non si sa più nulla degli amori della Barale: come sta il cuore della nuova concorrente di Ballando con le Stelle?

In una lunga intervista rilasciata al settimanale F Paola, 55 anni, ha spiegato di essere felicemente single. Non sente alcuna necessità di vivere in coppia: sta molto bene da sola ed è contenta di avere questa indipendenza, senza rendere conto a nessuno. Dai 16 ai 48 anni è sempre stata in coppia, ha sempre avuto storie lunghe ma poi ha cambiato idea.

“Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”

Paola Barale si è poi lasciata andare ad una confessione piccante:

“Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati”

L’ex valletta di Mike Bongiorno ne ha poi approfittato per ribadire il suo orientamento sessuale: da anni gira una leggenda metropolitana che vede Paola Barale segretamente lesbica. La diretta interessata ha ribadito di essere etero anche se in futuro potrebbe provare delle esperienze diverse:

“Se dovesse capitare, non mi precludo niente”

Gli altri segreti di Paola Barale

Paola Barale ha inoltre svelato di aver venduto sia la sua moto sia la sua auto. Ora a Milano, dove vive da tempo, gira solo in monopattino, che ritiene decisamente più ecologico e più veloce. La nuova concorrente di Ballando con le Stelle ha inoltre confidato il suo segreto di bellezza: passa il tempo ma la sua pelle è sempre più liscia.

Paola Barale ha ammesso di usare trattamenti non invasivi. Inoltre è di grande aiuto la sua condizione mentale: è molto felice, oggi si sente più forte e tosta e questo benessere interiore contribuisce inevitabilmente anche a quello esteriore.

La carriera di Paola Barale

In questi anni le apparizioni televisive di Paola Barale sono diventate sempre più sporadiche. L’ultimo programma da conduttrice, Flight 616, risale al 2016. L’anno successivo la soubrette è stata guest star dell’Isola dei Famosi, dove ha spronato l’ex compagno Raz Degan che ha poi vinto quell’edizione. Per qualche giorno la Barale è volata in Honduras e molti sognavano un ritorno di fiamma all’interno del reality show.

I due, però, non si sono mai ricongiunti, anzi. Il rapporto tra Paola Barale e Raz Degan oggi è degenerato: non hanno mantenuto alcun tipo di legame e in più di qualche intervista la sosia di Madonna ha lanciato delle frecciatine all’ex modello, oggi attore e produttore, israeliano.