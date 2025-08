Ballando Con Le Stelle, nuovo concorrente: la sua risposta a hater

In questi giorni sui canali social di Ballando Con Le Stelle si stanno annunciando i concorrenti che faranno parte della nuova edizione del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Dopo Maurizio Ferrini (conosciuto anche come la Signora Coriandoli) ed Andrea Delogu, questa mattina è stata confermata anche la partecipazione di Rosa Chemical. La sua presenza si vociferava già da tempo. Sotto l’annuncio non è mancato qualche commento negativo, portando il cantante a rispondere prontamente. La sua replica è stata caratterizzata da un’ironia pungente.

Rosa Chemical confermato a Ballando Con Le Stelle

La partecipazione di Rosa Chemical alla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle è ormai ufficiale. Sui social del programma è stata difatti confermata la sua presenza nel cast con un video pubblicato poche ore fa. Nel filmato si vede il cantante fingere di dormire, per poi annunciare “Pensavate che stessi dormendo eh? No, no. Perché chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando Con Le Stelle e io invece ci sarò. Ci vediamo lì!”. L’artista si unisce quindi ai due nomi già annunciati in precedenza, ovvero Maurizio Ferrini, noto anche come la Signora Coriandoli, ed Andrea Delogu.

La possibile presenza di Rosa Chemical tra i vip di Ballando Con Le Stelle si vociferava già da tempo. Nonostante ciò l’annuncio ha scatenato i commenti entusiasti da parte del pubblico del programma. In molti, difatti, non vedono l’ora di vederlo all’opera sulla pista da ballo, convinti che porterà la sua originalità e la sua simpatia all’interno dello show. Non è tuttavia mancato qualche commento negativo sotto il post. In particolare un utente gli ha fatto notare come la sua espressione nel video non fosse particolarmente gioiosa.

La replica del diretto interessato non ha tardato ad arrivare. Rosa Chemical ha difatti risposto in prima persona all’hater, facendolo con la sua solita ironia pungente. Il cantante ha difatti invitato l’utente a guardare sé stesso, paragonando il suo volto a quello di un sandalo.

Qui di seguito il commento e la risposta di Rosa Chemical:

Chissà a quale dei ballerini professionisti verrà abbinato Rosa Chemical. Sicuramente c’è tanta curiosità di vedere come se la caverà in pista!