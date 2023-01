A quasi due settimane dalla finale che ha incoronato vincitrice Luisella Costamagna continua a far discutere l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. A scatenare il caos la giurata Selvaggia Lucarelli che, complice la partecipazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, è finita nel mirino degli altri componenti del cast. Tra una intervista e l’altra la giornalista e scrittrice ha precisato di non essersi sentita tutelata dietro e davanti le quinte del dancing show.

A detta della Lucarelli quest’anno a Ballando con le Stelle ci sarebbe stato pure uno scalda pubblico pronto ad accendere gli animi per poterla zittire, insultare e mortificare. Dichiarazione poi confermata su Twitter, dove una fanpage di Selvaggia ha mostrato un breve filmato in cui sembra proprio che la giurata abbia ragione. Ora è tornata a parlare Milly Carlucci che, sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, ci ha tenuto a proteggere il suo varietà.

La presentatrice Rai ha definito l’edizione appena conclusa di Ballando con le Stelle molto sentita per via delle polemiche che hanno visto protagonista Selvaggia Lucarelli. Ma secondo Milly Carlucci tutto questo sarebbe assolutamente normale:

“Il fatto che nascano discussioni all’interno della giuria dimostra soltanto quanto tutti e cinque i giurati siano liberi di esprimere il loro pensiero senza filtri. Avete notato che non hanno l’auricolare come in tanti altri talent? Nessuno può pilotarli. Li abbiamo voluti tutti e cinque per la loro forte personalità e perché dicano sempre quello che realmente pensano. Selvaggia ha contestato la giustizia del sistema di ripescaggio, che ha consentito a Luisella Costamagna di tornare in pista e addirittura di vincere la finale. Ecco, è la sua opinione e la rispetto”