“Madonna, ma state ancora parlando di me il 2 gennaio? State passando delle feste eccitatissime”. Così Selvaggia Lucarelli da Katmandu, dopo che Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto sono stati ospiti il 2 gennaio da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno. La giornalista, finito Ballando con le Stelle, è volata in Nepal con Lorenzo Biagiarelli. C’è chi invece, tra i suoi colleghi (come appunto Costamagna e Mariotto), continua a fare ospitate in tv parlando dell’ultima ruvida e polemica edizione del talent show di Milly Carlucci. Da qui la stoccata sulle “feste eccitatissime”. E non è finita qui perché nelle scorse ore, tra le sue Storie Instagram, Lucarelli ha postato un filmato relativo a ciò che non va in onda a Ballando che sconfessa in larga parte ciò che Mariotto, Costamagna e altri hanno sostenuto per mesi.

“Il pubblico è una presenza ed è come fosse un altro giurato. E ne va tenuto conto nei suoi buu e nei suoi applausi. Ed erano reali sia i buu che gli applausi per la Lucarelli”. Così Costamagna da Bortone. Dichiarazioni non a casaccio ma per corroborare la tesi che Selvaggia Lucarelli, in diversi frangenti, avrebbe avuto contro pure il pubblico presente in studio a Ballando. Mariotto ha avallato le dichiarazioni della vincitrice del programma. A ciò va aggiunto che da mesi, anzi da anni, i protagonisti del talent, Milly Carlucci compresa, dichiarano che tutto accade senza ‘manipolazioni’ di sorta. Sicuri che sia davvero così? Pare proprio di no.

Selvaggia Lucarelli pubblica i filmati dello scaldapubblico

E infatti Lucarelli, per dimostrare il contrario, ha re-postato sui suoi profili social un video di un utente che è stato presente tra gli spettatori in studio di Ballando, filmando lo scaldapubblico, figura che, naturalmente, non viene ripreso durante la diretta trasmessa da Rai Uno. E ciò che emerge guardando il filmato ‘clandestino’ è assai differente dalla narrativa della spontaneità propinata da tempo. Si nota infatti come lo scaldapubblico, non solo scandisca i tempi degli applausi, ma addirittura suggerisca, per non dire ordini, quando far partire i buu e quando i battiti di mani. Una vera e propria guida, altro che reazioni spontanee.

“ Questo pubblico che è una presenza, è l’altro giurato. ” “ Ed erano reali, sia i buu che gli applausi ” ✈️ ✈️ ✈️ ✈️ @stanzaselvaggia #oggièunaltrogiorno pic.twitter.com/e9QQP1X0GQ — Selvaggia.Lucarelli.fan (@FanLucarelli) January 2, 2023

Dopo aver pubblicato i filmati, Lucarelli ha pure tuonato contro Costamagna e Mariotto. “Perché dovete ridicolizzarvi così?”, ha chiesto con tono sarcastico. La giornalista ha rispedito al mittente anche le frecciate relative a sue presunte manie di monopolizzare i discorsi, facendo notare che il 2 gennaio non c’è lei in tv, bensì qualcun altro.

