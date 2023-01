Dario Buzzolan è sbarcato a ‘Oggi è un altro giorno’ da Serena Bortone lunedì 2 gennaio 2023. Manco il tempo di iniziare l’intervista che è scattata la gaffe. Nel salotto pomeridiano di Rai Uno, lunedì 2 gennaio, è stata protagonista Luisella Costamagna, fresca vincitrice, tra mille polemiche, di Ballando con le stelle 17. A un certo punto, in studio, a gran sorpresa, si è materializzato il compagno della scrittrice. Quest’ultima è rimasta di sasso visto che Buzzolan, professione scrittore, non va mai come ospite nelle trasmissioni che vedono protagonista la sua dolce metà. E invece stavolta, per Serena Bortone, ha fatto uno strappo alla regola.

“Non l’ho mai accompagnata (a Ballando con le stelle, ndr)”, ha sottolineato Buzzolan appena entrato in studio. “Quindi è la prima volta che vede Guillermo Mariotto?”, ha chiesto la Bortone all’ospite, visto che il giudice in forza a Milly Carlucci era anch’esso presente ad ‘Oggi è un altro giorno’. Ed è qui che Buzzolan è ‘scivolato’, inciampando in una gaffe. “Mariotto? Ci siamo già visti, ci siamo incrociati anni fa ad una sfilata di Gattinoni dove…”, ha chiosato lo scrittore per poi interrompersi bruscamente.

La Bortone, evidentemente, gli ha fatto capire che non avrebbe dovuto pronunciare “Gattinoni”. E infatti Buzzolan si è subito corretto: “Ah, non dovevo citarlo. Allora ci siamo incrociati a una sfilata… “. “Di uno stilista”, ha completato la frase la padrona di casa del talk, così da evitare altri spiacevoli intoppi.

Luisella Costamagna: “Buzzolan è il mio scoglio”

Gaffe a parte, l’intervista è stata alquanto piacevole e romantica. “Lui è il mio scoglio, sono affettivamente monogama”, ha dichiarato la Costamagna. Buzzolan ha rivelato che non si aspettava che la compagna vincesse Ballando. Dopodiché zucchero: “Lei è il mio mare, che è sempre in movimento: ogni tanto grandi onde sommergono lo scoglio, ogni tanto calma placida che ti rilassa, che ti pacifica, ma tu rimani sempre lo scoglio”.

Lo scrittore ha poi raccontato che nel 2007 chiese alla compagna di sposarlo. Lei disse di sì ma alla fine non se ne è fatto nulla: “Come in un fotoromanzo degli anni Settanta ho aperto la scatoletta con l’anello, lei ha detto ‘sì’. Abbiamo annunciato la notizia ad amici e parenti, ma poi non abbiamo fatto nulla, però lo faremo”.

“Dario mi sostiene in tutto. È il mio punto di riferimento in tutto. Stiamo insieme da 33 anni. Ci siamo conosciuti quando entrambi eravamo giovanissimi”, ha aggiunto.

Luisella Costamagna su Ballando: “Basta polemiche”

La vittoria a Ballando con le Stelle della Costamagna ha provocato un vero e proprio putiferio mediatico. Secondo molti non meritava la vittoria, che è arrivata grazie al voto in blocco della giuria, esclusa Selvaggia Lucarelli, ma non del pubblico. A proposito delle polemiche innescatisi subito dopo la conclusione del talent show del sabato sera di Rai Uno, la giornalista, chiacchierando con la Bortone, ha dichiarato: