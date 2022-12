Ballando, Luisella Costamagna sul caos votazioni: reazione e sfottò

La finale di Ballando con le stelle 2022 non avrebbe potuto essere più discussa. La vittoria della giornalista Luisella Costamagna, in coppia con Pasquale La Rocca, è secondo molti di dubbia validità, alla luce dei risultati delle votazioni che non sono stati esattamente trasparenti. A far notare diverse stranezze è stata, neanche a dirlo, Selvaggia Lucarelli, che ha segnalato quanto fosse stato di fatto confuso il sistema di votazione dell’ultima puntata dello show di Rai Uno.

In buona sostanza, se la trasmissione avesse dovuto attenersi solo ed esclusivamente al televoto del pubblico da casa, la vittoria sarebbe andata nettamente ad Alessandro Egger e Tove Villfor. La giuria, tuttavia, ha deciso di votare in blocco proprio per Luisella Costamagna, ovviamente con l’eccezione di Selvaggia Lucarelli che si è trovata ancora una volta emarginata rispetto al gruppo. La sensazione, dunque, è che il pubblico in realtà non fosse stato sovrano ma che ci fossero stati dei “magheggi” nel dietro le quinte per ribaltare il risultato e, forse, per fare uno sgarbo a Selvaggia Lucarelli che si era lamentata del fatto che, causa infortunio, le performance della Costamagna fossero state tutt’altro che eccezionali.

Quanto accaduto a Ballando non è certo passato inosservato, né al pubblico da casa (che sui social ha tuonato contro il programma) né tantomeno agli altri concorrenti. Nelle scorse ore il favorito Alessandro Egger ha lanciato una frecciatina alla Costamagna su Instagram, che ha affrontato un percorso tutt’altro che lineare e che, contrariamente a lui, ha avuto modo di “riposarsi” in più di un’occasione. Deluso dal programma, anche se forse per altri motivi, è il ballerino professionista Simone Arena (in coppia con Marta Flavi) che si è sfogato lasciando intendere di non voler tornare nella prossima edizione.

La reazione di Luisella Costamagna alle polemiche sulla finale di Ballando

Alla luce di quanto accaduto, dunque, come avrà risposto Luisella Costamagna? La prima reazione della giornalista alle polemiche di telespettatori, della giudice Lucarelli e dei colleghi è stata uno sfottò. Ieri sera su Instagram la vincitrice di Ballando 2022 ha pubblicato una foto dove la si vede con le dita nelle orecchie, quasi a non voler ascoltare le critiche. “Ogni riferimento a fatti o persone è assolutamente casuale” ha aggiunto, ironicamente, la Costamagna nella didascalia.



In mattinata, inoltre, la giornalista ha risposto alle domande del Corriere rispetto al fatto che le presunte irregolarità del voto sono attualmente sotto osservazione del Codacons, che ha aperto un’istanza alla Rai. A proposito, Luisella Costamagna ha commentato: