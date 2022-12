Non si placano le polemiche per la vittoria della bionda giornalista, arrivata dopo lunghe settimane di stop per un infortunio

Continua a far discutere la vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle. La giornalista, in coppia con Pasquale La Rocca, è riuscita a trionfare principalmente grazie al voto dei giurati (esclusa Selvaggia Lucarelli) e degli opinionisti in studio. Il più votato dal pubblico è stato invece Alessandro Egger, dato da tutti come favorito alla vigilia della finale dopo il ritiro di Gabriel Garko (indubbiamente il miglior concorrente di questa diciassettesima edizione).

Alessandro Egger era piuttosto convinto della sua vittoria (che sarebbe stata meritata) a Ballando con le Stelle e la sua reazione – letteralmente a bocca aperta – davanti alla sconfitta resterà sicuramente nella storia del dancing show e dei meme sui social network. Dopo qualche ora di silenzio l’ex bambino della pubblicità Kinder ha voluto dire la sua su Instagram. Ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto e non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla rivale Costamagna.

Lo sfogo di Alessandro Egger su Instagram

Alessandro Egger su Instagram ha puntualizzato:

“Una delle frasi più cliché ma anche tanto vere che mi viene in mente ora è quella del “Non conta vincere ma partecipare” e quanta verità perché noi abbiamo partecipato fino in fondo puntata dopo puntata guadagnandoci ogni “secondo” qui a Ballando con le Stelle, affrontando il percorso più bello della vita fino ad ora. Il vostro amore amici è stato un così forte urlo grintoso tanto che ci siamo sentiti pervadere il corpo della vostra forza e amore e abbiamo alzato quella coppa per voi, per quelli che non smetteranno mai di lottare e splendere. Nel nostro cuore abbiamo vinto”

Un chiaro riferimento al mancato percorso, tutt’altro che lineare, di Luisella Costamagna. La giornalista, tra le più brave di questa edizione di Ballando con le Stelle, è stata costretta a ritirarsi dopo le prime puntate a causa di un infortunio al piede. Poi, come da regolamento, ha tentato il ripescaggio e l’ha vinto.

Per molti, però, la sua vittoria è stata una scorrettezza verso chi ha ballato ogni settimana, come appunto Alessandro Egger o Ema Stokholma (che si è dovuta accontentare del terzo posto). A dibattere sulla questione soprattutto Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato Luisella Costamagna senza troppi peli sulla lingua.

La compagna di Lorenzo Biagiarelli non ha neppure assistito alla proclamazione della vincitrice e il suo ruolo a Ballando con le Stelle non è più così certo. La produzione ha già contattato l’agente di Selvaggia Lucarelli ma la diretta interessata vuole valutare bene il da farsi.

Il futuro di Alessandro Egger dopo Ballando con le Stelle

Nonostante la mancata vittoria, Alessandro Egger è diventato popolare grazie a Ballando con le Stelle. Il modello e attore condurrà presto un programma in tv come dichiarato in una recente intervista anche se al momento ha preferito non svelare ulteriori dettagli sul progetto.