Caos attorno a Ballando con le Stelle. La diciassettesima edizione si è conclusa con la vittoria di Luisella Costamagna. Il programma di Rai Uno è stato travolto dalle critiche in quanto, secondo tantissimi telespettatori, la giornalista non meritava di salire sul gradino più alto del podio. Non solo: ad essere contestato anche il sistema che ha decretato la vincitrice. Non poco peso lo hanno avuto i giurati, così è capitato che Alessandro Egger abbia preso molti voti in più da casa della Costamagna che, però, ha alzato la coppa in quanto preferita in blocco dalla giuria (eccezione fatta per Selvaggia Lucarelli). Ma non è stata solo la finalissima ad essere finita al centro delle polemiche; l’intera stagione è stata segnata da proteste e da episodi controversi. Chi ha si è tolto i sassolini dalle scarpe, anzi dei macigni, non appena è calato il sipario sul talent show, è stato Simone Arena, ballerino professionista che ha danzato in coppia con Marta Flavi.

Simone Arena via da Ballando con le Stelle, il post di fuoco contro la trasmissione

Arena, sui suoi profili social, ha scritto un messaggio infuocato contro Ballando con le Stelle, lasciando intendere che abbandonerà il programma in quanto non gli sono affatto piaciute alcune modalità di gestione:

“Il format DWTS (Dancing with the stars, ndr) o in Italia chiamato con l’esatta traduzione è un forma che adoro in cui ho avuto modo di partecipare e anche l’onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva e in cui ancora oggi credo molto nonostante la mia ultima esperienza. Questo è un format positivo che trasmette veri valori come l’impegno, la genuinità, la passione e tanto altro. L’ho sempre visto come fonte di ispirazione artistica e umana”.

Una premessa a cui hanno fatto seguito parole ancor più dure. Si ricorda che Arena, come Pasquale La Rocca (il professionista che ha danzato con Luisella Costamagna), ha iniziato la sua esperienza a Ballando con le Stelle nella sua edizione belga. Quest’anno è sbarcato in quella italiana. E no, non le è per nulla piaciuta:

“Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente ed è la ragione per cui sin dall’inizio purtroppo avevo già capito. Ma si sa che chi dice la verità è scomodo. Credo sempre nell’onestà, nell’impegno e nella genuinità. E credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest’ultimo e che i professionisti meritino il loro rispetto. Mi auguro che anche in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo. Io nel frattempo vado altrove”.

Altrimenti detto, Arena ha dichiarato esplicitamente che, secondo la sua visione, l’edizione italiana di Ballando ha tradito alcuni valori fondanti del programma stesso e della danza. Particolarmente incisivo il passaggio “Ma si sa che chi dice la verità è scomodo”. Cosa è accaduto? Cosa ha detto Arena di scomodo? Anche quel “purtroppo avevo già capito” risulta assai sibilino e tutto da decifrare.

“Non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia accaduto perché non credo meritino la mia attenzione, chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni. Un abbraccio a tutti quello che hanno voluto sapere, ci vediamo in pista, viva la danza”. Questa la conclusione di Arena. Un intervento giunto come un fulmine a ciel sereno, anche perché ‘interno’, segno che qualche contro Ballando con le Stelle,