Si è conclusa la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle tra una marea di polemiche. Sul programma si è abbattuta una vera e propria bufera, con migliaia di telespettatori che si sono riversati sui social criticando la trasmissione e alcune scelte effettuate nel corso della finale da parte della giuria. Pure Milly Carlucci, il ‘demiurgo’ del popolare talent show di Rai Uno, ha fatto incetta di proteste sui suoi account social, dove si sono presentati tantissimi utenti inferociti. In rete sono quasi tutti concordi nel ritenere la vittoria di Luisella Costamagna immeritata. C’è stato ancor più caos nel momento in cui è stato rivelato il sistema di votazione che ha permesso alla giornalista di trionfare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Il pubblico ha votato per far sì che sul gradino più alto del podio ci finisse Alessandro Egger. La giuria, però, in blocco, eccezion fatta per Selvaggia Lucarelli, ha dato i propri voti alla Costamagna. Alla fine ha vinto quest’ultima, grazie al favore appunto dei giurati. Chissà cosa ne pensa Carolyn Smith della faccenda, la quale, solo poche ore prima della finalissima, nel talk Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, sosteneva che la giuria non avrebbe decretato i vincitori in quanto sarebbero stati i telespettatori a scegliere chi premiare.

Nel mondo del giornalismo, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha commentato l’epilogo di Ballando con le Stelle in modo duro: “Anche se Natale non ho parole per esprimere il mio disappunto per la vittoria a Ballando di Luisella Costamagna al posto di Alessandro Egger che mi sembrava molto molto più bravo e anche simpatico, ma il pubblico regna sovrano e spero che sia davvero così“. Il punto che ha fatto sì che sul programma si scatenasse una bufera mediatica è proprio questo: il pubblico è davvero stato sovrano oppure no? La risposta è no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Ballando con le Stelle 17, i conteggi dei voti: sfida eliminazione diretta.

Di seguito vengono riportati i voti del pubblico e quelli della giuria. Si comprende in fretta che la Costamagna ha avuto la meglio in quanto la giuria, per motivi al momento misteriosi, ha deciso di votarla in blocco (come poc’anzi scritto la sola Lucarelli ha dato il proprio voto a Egger)

Zazzaroni, Canino e Mariotto (2.500 punti a testa) e Smith (5000 punti) hanno votato Ema Stokholma, mentre la Lucarelli (2500 punti) ha votato Iva Zanicchi. Sui social, Ema ha racimolato 40821 punti, mentre Iva 14.442. Totale: Ema Stokholma 12.500+40.821 = 53.321 (75,888%); Iva Zanicchi: 2500+14.442=16.942 (24,112%).

Rossella Banfi è stata votata da Zazzaroni (2500), Canino (2500) e Smith (5000) totalizzando 10.000 punti, mentre Egger ha avuto i voti di Lucarelli (2500) e Mariotto (2500), arrivando a 5000 punti. Sui social lui ha conquistato 34.131 punti, mentre Banfi ne ha avuti 27.259. Totale: Alessandro Egger 5000+34.131 = 39.131 (51,23%); Rosanna Banfi: 10000+27.259 = 37.259 (48,77%).

Alex Di Giorgio, in giuria, ha avuto il solo favore di Selvaggia (2500) e 47.918 punti. Costamagna ha preso i voti di tutti gli altri giurati e anche di 40.732 utenti social. Totale: Luisella Costamagna: 12.500+40.732 = 53.232 (51,36%); Alex Di Giorgio: 2500+47.918 = 50.418 (48,64%).

Ballando con le Stelle, votazioni per il terzo posto.

Ema Stokholma ha avuto il solo voto di Alberto Matano (2.000). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 38.014. Totale: 40.014 punti. Alessandro Egger ha ricevuto il solo voto di Selvaggia Lucarelli (2.500). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 45.896. Totale: 48.396 punti. Luisella Costamagna ha ricevuto il voto di tutto il resto dello studio. Zazzaroni, Canino, Mariotto (2.500 x3), Carolyn Smith (5.000), Rossella Erra (2.000), Di Pasquale e Di Vaira (4.000 x2). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 26.591. Totale: 49.091.

Ballando con le Stelle, i voti della finalissima

Alessandro Egger ha avuto i voti solo di Selvaggia Lucarelli (2.500). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 36.351. Totale: 38.851. Luisella Costamagna è stata votata da otto giudici su nove: Zazzaroni, Canino, Mariotto (2.500 x3), Carolyn Smith (5.000),

Alberto Matano e Rossella Erra (2.000 x2), Di Pasquale e Di Vaira (4.000 x2). A cui si aggiungono i mi piace convalidati: 26.769.

Totale 51.269.

Lampante che Luisella Costamagna abbia trionfato grazie alla giuria, che ha avuto un peso cruciale, e non grazie al pubblico. La questione ha innescato critiche a non finire con una valanga di spettatori che hanno dichiarato che non seguiranno più lo show.