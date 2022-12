Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto Ballando con le Stelle 2022. Un vero e proprio colpo di scena: la giornalista aveva abbandonato la gara per un infortunio ed è rientrata in gara solo grazie al ripescaggio. La coppia, per tutta la serata, ha dovuto fare i conti con l’ostilità della giurata Selvaggia Lucarelli, che non ha trovato giusto il loro rientro nella competizione a discapito di altri concorrenti presenti in tutte le puntate. La Costamagna ha battuto in finale i favoriti Alessandro Egger e Tove Villfor con il 57% delle preferenze. Piccola curiosità: per La Rocca si tratta della quarta vittoria consecutiva nel format (ha già vinto in altri Paesi).

La classifica finale di Ballando con le Stelle 2022

1. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

2. Alessandro Egger e Tove Villfor

3. Ema Stokholma e Angelo Madonia

4. Iva Zanicchi-Samuel Peron & Rosanna Banfi-Simone Casula & Alex Di Giorgio-Moreno Porcu

Gabriel Garko, insieme alla ballerina Giada Lini, è stato il primo a lasciare la finale del dancing show. L’attore ha deciso di ritirarsi perché impossibilitato a ballare a causa del duplice infortunio. Per salutare il pubblico, che l’ha seguito con affetto e ammirazione fin dalla prima puntata, Garko ha cantato la canzone La fine, scritta da Nesli e portata al successo da Tiziano Ferro.

Successivamente sono partite le sfide dirette: Ema Stokholma contro Iva Zanicchi, Alessandro Egger contro Rosanna Banfi, Luisella Costamagna contro Alex Di Giorgio. Ad avere la peggio Iva Zanicchi, Rosanna Banfi (che è stata la più votata tra i giurati ma è stata penalizzata dalla scelta del pubblico), Alex Di Giorgio.

C’è stata poi una sfida tra Ema Stokholma, Alessandro Egger e Luisella Costamagna, che si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia: a perdere la speaker radiofonica che, grazie a Ballando con le Stelle, ha trovato l’amore di Angelo Madonia.

Gli altri premi della finale di Ballando con le Stelle 2022

Nel corso della finale di Ballando con le Stelle 2022 non sono mancati i premi agli altri concorrenti. Gabriel Garko, indubbiamente il vincitore morale di questa edizione, si è aggiudicato ben due trofei di consolazione. Il Premio Speciale della Giuria, consegnato da Carolyn Smith (che l’ha invitato a cimentarsi in un musical) e il Premio Paolo Rossi, ovvero il premio per l’esibizione più commovente (consegnato dalla moglie di Pablito Federica Cappelletti).

Non è mancato il simpatico Premio Maurizio Aiello, che viene dato ai concorrenti che hanno affrontato più spareggi nel corso della trasmissione. A vincerlo quest’anno Dario Cassini, che ha ballato in coppia con Lucrezia Lando.