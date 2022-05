Ballando con le Stelle, Milly insegue ancora Brilli: così prova a convincerla

La padrona di casa dello show di Rai1 non si dà per vinta: il gesto per accaparrarsi l’attrice nel cast del programma

Milly Carlucci è già al lavoro per mettere in piedi la 17esima edizione di Ballando con le Stelle, prevista per il prossimo autunno. Già adesso si stanno diffondendo i primi rumors sui nomi dei prossimi vip che si cimenteranno col ballo. Secondo il portale Dagospia la conduttrice 67enne starebbe corteggiando una famosa attrice. Ecco di chi si tratta.

La prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe vedere come partecipante Nancy Brilli. Secondo Dagospia Milly Carlucci starebbe facendo di tutto per convincere l’attrice 58enne a prendere parte al suo show. A quanto pare la padrona di casa di Ballando, insieme al marito Angelo Donati, qualche giorno fa avrebbe addirittura raggiunto la Brilli a teatro, precisamente a Roma. La 58enne al momento sta recitando nello spettacolo “Manola” insieme a Chiara Noschese.

Una volta terminata la pièce la Carlucci sarebbe andata a parlare con l’attrice nel suo camerino al Teatro Parioli per convincerla a entrare a far parte della squadra dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022. La risposta della Brilli? Non ci è dato saperla. Ancora è tutto top secret e in trattativa.

Ciò che si sa è che non è la prima volta che la 67enne bussa alla porta della Brilli. La Carlucci, nel 2019, ha già proposto all’attrice di entrare nel cast di Ballando, ma all’epoca le trattative non sono andate a buon fine.

Il nome di Nancy Brilli non è il primo che è stato accostato a Ballando con le Stelle 17. Qualche giorno fa si è diffusa l’indiscrezione che vedrebbe addirittura Barbara d’Urso clamorosamente all’interno del programma Rai. È stato fatto anche il nome di Caterina Balivo come possibile concorrente, forte del suo sodalizio con Milly Carlucci. La napoletana, infatti, ha da poco concluso la sua avventura come giudice a Il Cantante Mascherato, altro programma in prima serata della bionda conduttrice. Dopo qualche giorno dalla diffusione delle voci in questione, però, la stessa 42enne ha smentito tutto, parlando di fake news.

Al momento, quindi, non c’è nessuna notizia ufficiale circa i partecipanti a Ballando con le Stelle 2022. Resta da vedere se Nancy Brilli accetterà la proposta della Carlucci o se declinerà gentilmente l’invito. Per la 58enne si tratterebbe di un’avventura nuova. L’attrice, recentemente attiva in serie televisive e soprattutto a teatro non ha, infatti, mai partecipato a talent show.