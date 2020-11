Ballando con le Stelle: Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono guariti

Sospiro di sollievo per Milly Carlucci. I due ballerini sono tornati oggi in sala prove, rispettivamente al fianco degli attori Gilles Rocca e Vittoria Schisano.

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo una settimana turbolenta, Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono ufficialmente guariti. I due ballerini di Ballando con le Stelle hanno avuto un’intossicazione alimentare che ha creato più di qualche disagio alla produzione del varietà di Rai Uno.

Lo scorso sabato 31 ottobre Lucrezia e Marco non sono scesi in pista lasciando così soli i loro partner: Gilles Rocca e Vittoria Schisano. Quest’ultima ha dovuto fronteggiare pure un difficile spareggio con Rosalinda Celentano. È accorso in suo aiuto Samuel Peron, fuori da questa edizione per via dei suoi problemi, oggi risolti, col Coronavirus.

Grazie al sostegno di Samuel Vittoria è riuscita a battere la figlia di Adriano Celentano e a continuare così il suo percorso a Ballando con le Stelle. Puntata complicata anche per Gilles Rocca che ha rischiato l’eliminazione senza la sua Lucrezia Lando. Per fortuna, alla fine, il pubblico l’ha premiato e il 38enne è risultato il più votato della serata.

Lunedì 2 novembre Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono tornati in sala prove, come dichiarato ufficialmente da entrambi su Instagram. Sia Lucrezia sia Marco sono pronti per la nuova puntata di Ballando con le Stelle, l’ottava, in onda sabato 7 novembre.

Niente da fare, invece, per Elisa Isoardi: la conduttrice Rai continua a sottoporsi a lunghe sedute di fisioterapia per il problema alla caviglia. La presentatrice e Raimondo Todaro hanno abbandonato la gara per poi tentare tra qualche settimana di rientrare con il ripescaggio delle coppie eliminate.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis stanno insieme?

Stando a quanto spifferato nei giorni scorsi da TPI, Lucrezia Lando e Marco De Angelis sarebbero segretamente fidanzati. A tradirli ufficialmente proprio l’intossicazione alimentare, che sarebbe sorta dopo una cena di coppia. Per ora né Lucrezia né Marco hanno confermato la notizia ma neppure smentito.

A Ballando con le Stelle 2020 si è parlato molto di una presunta storia tra Lucrezia Lando e Gilles Rocca ma l’attore e regista ha chiarito di avere occhi solo per la sua partner storica, l’attrice e conduttrice Miriam Galanti. I gossip parlavano pure di una liaison tra Vittoria Schisano e Marco De Angelis ma al momento mancano le certezze.