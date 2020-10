By

L’attore e regista è sceso in pista senza la sua insegnante e ballerina, bloccata a casa da giorni a causa di una brutta intossicazione alimentare.

Gilles Rocca ha ballato da solo nella puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai Uno sabato 31 ottobre 2020. Lucrezia Lando ha fatto il possibile per tornare in pista ma la 23enne è ancora a casa, dove sta combattendo una brutta intossicazione.

L’attore e regista 37enne ha così optato per un assolo, come fatto qualche settimana fa da Elisa Isoardi, rimasta momentaneamente senza Raimondo Todaro perché operato d’appendicite. Gilles si è esibito in un freestyle veloce sulle note della colonna sonora di Grease.

Un Danny Zuko convincente e accattivante, che ha saputo incantare i telespettatori e i giurati di Ballando con le Stelle. Rocca non ha però nascosto un po’ d’emozione, dovuta perlopiù all’assenza di Lucrezia Lando, guida necessaria per l’artista.

Se Ivan Zazzaroni e Fabio Canino hanno evidenziato l’imbarazzo di Gilles, Selvaggia Lucarelli è stata contenta dell’assenza di Lucrezia Lando. Da sempre molto critica nei confronti di Rocca, la giornalista ha prontamente cambiato idea dopo l’ultima esibizione.

“Finalmente ti abbiamo visto meglio, Lucrezia a volte è troppo ingombrante e ci concentriamo su di lei anziché su di te. Invece balli bene”, ha osservato Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Giudizio positivo pure da parte di Carolyn Smith: “Ottimo lavoro, non è facile fare Grease senza Sandy”.

Più polemico – per l’ennesima volta – Guillermo Mariotto, che ha avuto un’accesa discussione con Gilles Rocca la scorsa settimana prima alla corte di Milly Carlucci poi a Storie Italiane di Eleonora Daniele. A detta di Mariotto Rocca è stato bravo ma non ha nascosto alcune movenze da scimmia.

Alla fine lo stilista veneziano ha rifilato a Gilles Rocca un sei. Otto da parte di Selvaggia Lucarelli mentre Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino hanno optato per un sette.

Prima di andare via Gilles Rocca ci ha tenuto a ringraziare Ornella Boccafoschi – la partner di Ninetto Davoli eliminato dal programma – che l’ha aiutato in questi ultimi giorni in assenza della Lando.

La presunta storia d’amore tra Gilles e Lucrezia

Nei giorni scorsi Gilles Rocca ha negato la presunta love story con Lucrezia Lando. Per settimane si è parlato di una passione travolgente tra i due ma il concorrente di Ballando con le Stelle è felicemente fidanzato da ben undici anni con l’attrice e conduttrice Miriam Galanti.