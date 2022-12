Ballando con le Stelle: Lorenzo Biagiarelli non si presenta alla finale

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli non si è seduto ai tavolini degli eliminati come tutte le altre coppie del dancing show

La finale di Ballando con le Stelle 2022 è iniziata subito con le scintille. Anzi, con un’assenza importante: quella di Lorenzo Biagiarelli. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli non era seduto ai tavolini come tutti gli altri eliminati: al contrario era presente la sua insegnante di danza, la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina.

A dare l’annuncio Milly Carlucci, che ha presentato tutte le coppie eliminate prima di dare il via alla gara. La conduttrice ha salutato calorosamente sia Lorenzo Biagiarelli sia Enrico Montesano. Ma se quest’ultimo è assente giustificato data la sua squalifica espressamente richiesta dalla Rai, per via di una maglietta fascista, non si conosce il motivo dell’assenza dello chef.

Al momento nessuna conferma è arrivata da parte del diretto interessato. Nessuna parola neppure da Selvaggia Lucarelli, che nelle ultime ore ha tuonato rabbiosamente contro gli altri giurati di Ballando con le Stelle per il modo in cui hanno trattato la sua dolce metà in tutti questi mesi.

Per molti fan del programma, dunque, Lorenzo Biagiarelli non si sarebbe presentato come segno di protesta: un modo per prendere le distanze da uno spettacolo che non ha saputo esaltare la sua persona come sperava inizialmente. Non resta che attendere aggiornamenti…