Ballando con le Stelle, la lite tra Milly e Todaro: ora parla Mariotto

La rottura tra la Carlucci e il suo ex pupillo continua a far discutere a un anno dall’approdo ad Amici di Maria De Filippi

Sono passati dodici mesi dall’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle e alla sua “mamma televisiva” Milly Carlucci. Una rottura profonda, che ha particolarmente scosso la conduttrice Rai, che considerava il ballerino e coreografo il suo pupillo. Ma il bel siciliano ha preferito percorrere altre strade, come quella dell’insegnamento ad Amici di Maria De Filippi.

Di recente Raimondo Todaro ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto discutere parecchio. Il marito di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici, ha rivelato che Milly Carlucci controlla tutto e tutti e ti dice anche quali mutande indossare mentre Maria De Filippi lascia molta più libertà ai suoi collaboratori. Affermazioni che non sono particolarmente piaciute a Guillermo Mariotto, giurato di Ballando con le Stelle.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio lo stilista venezuelano ci ha tenuto a difendere la presentatrice di Ballando con le Stelle, spiegando nel dettaglio il suo modus operandi:

“Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. Come può pesarti? Al contrario, è rassicurante. Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada”

Guillermo Mariotto ha poi ammesso che Milly Carlucci tiene molto al rispetto delle regole, alla precisione e alla puntualità. Una bella cosa, a detta del giurato di Ballando con le Stelle, affinché tutto funzioni alla perfezione. Senza contare che questo è sicuramente un grande segno di maturità e professionalità.

Mariotto ha poi lanciato una frecciata a Raimondo Todaro, rimarcando che la sua uscita dal cast di Ballando con le Stelle non si è sentita più di tanto:

“Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura”

Complice il feeling che si è instaurato con Arisa, il ballerino di Eboli si è subito imposto come protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Vito Coppola sarà però assente nella prossima perché parteciperà alla versione inglese del format. Un trampolino di lancio per una carriera internazionale del 28enne, che nel frattempo non è più legato alla cantante e sua ex allieva.

In Ballando con le Stelle 2022 – in partenza su Rai Uno il prossimo sabato 8 ottobre – non ritroveremo neppure Stefano Oradei che non avrebbe raggiunto un accordo con Milly Carlucci e la produzione. Al contrario riapparirà nello show la sua ex fidanzata Veera Kinnunen, che lo scorso anno si era fermata per via della gravidanza.

Fuori dal gruppo di professionisti pure Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno raggiunto la soglia dei 40 anni: i due, visti tra l’altro a Il Cantante Mascherato, faranno parte del cast in veste di giurati popolari insieme alla signora Rossella Erra.