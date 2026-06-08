Ballando con le Stelle, la bugia sulla giuria: rivelati i riconfermati e chi sostituirà Lucarelli

Milly Carlucci è al lavoro per confezionare la nuova stagione di Ballando con le Stelle, che aprirà i battenti il prossimo autunno. Dopo dieci anni, in giuria, non ci sarà più Selvaggia Lucarelli che ha scelto nuove sfide professionali. Mediaset l’ha ingaggiata per condurre l’edizione 2026 dell’Isola dei Famosi. Di recente si è mormorato che con il forfait della giornalista, ci sarebbe stata una rivoluzione più ampia tra i giurati. In altre parole nessuno tra Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith sarebbe stato certo della riconferma. A fare chiarezza su che cosa probabilmente avverrà ci ha pensato il giornalista Roberto Alessi, che ha raccontato di aver avuto una telefonata con Zazzaroni che gli ha confessato come sarà composta la giuria orfana di Lucarelli.

La giuria di Ballando con le Stelle 2026 senza Selvaggia Lucarelli: riconferme e innesti

“Bugia”, ha scandito Alessi in un video pubblicato su Instagram, in riferimento alle voci che sostengono che sarà stravolta la giuria dello show danzante di Rai 1. Il giornalista ha reso noto che Zazzaroni gli ha assicurato che lui, Smith, Canino e Mariotto hanno saputo che saranno presenti a Ballando anche nell’edizione del 2026. Dunque, non ci sarebbe in vista alcuna rivoluzione. Resta il nodo relativo a chi sostituirà Lucarelli. Sempre Alessi ha riferito che gli risulta che in lizza, per ora, ci sarebbero due nomi.

Alberto Matano o Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli?

Milly Carlucci starebbe spingendo affinché ad alzare le palette dei voti ci sia Alberto Matano, che già conosce a menadito la trasmissione avendo ricoperto negli ultimi anni il ruolo di giudice a bordo campo, custode e dispensatore del tesoretto. L’altro nome su cui si starebbe ragionando è quello di Barbara D’Urso. Anche lei non sarebbe una neofita delle dinamiche del talent, essendone stata concorrente l’anno scorso.

Per l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe un ritorno nella tv che conta in un ruolo di spicco. Come è noto da quando c’è stata la traumatica rottura professionale con Mediaset tre anni fa, non ha più trovato spazio sul piccolo schermo, eccezion fatta per alcune ospitate e per appunto la già citata apparizione a Ballando con le Stelle da concorrente. Se le venissero aperte le porte della giuria, non sarebbe un ritorno alla conduzione. Sarebbe però la conquista di un ruolo molto ambito in uno degli show storici della tv generalista.