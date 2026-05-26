Barbara D’Urso non ingaggiata, la Rai rompe il silenzio: “Ecco cosa è davvero successo”

La Rai, attraverso Williams Di Liberatore (il direttore dell’Intrattenimento prime time), ha parlato per la prima volta del caso legato al mancato ingaggio di Barbara D’Urso, dopo che quest’ultima, in un’intervista recente in cui ha reso noto di aver denunciato Mediaset, ha raccontato che lo scorso anno era pronta a prendere le redini di un programma della Tv di Stato, ma poi tutti sono spariti. D’Urso, senza troppo girarci attorno, ha lasciato intendere che dietro a tale presunta sparizione delle persone coinvolte, ci sia stato lo zampino di Pier Silvio Berlusconi. Di Liberatore, che è stato intervistato dall’AdnKronos, ha rilasciato dichiarazioni anche su Stefano De Martino, Sanremo e il futuro di Stasera Tutto è Possibile.

Barbara D’Urso e il mancato ingaggio: parla la Rai

D’Urso, dopo il traumatico addio a Mediaset, non ha più condotto alcun programma. Da tre anni è ferma ai box, nonostante scalpiti per tornare a guidare una trasmissione. Di recente, ha affermato che per tre volte era sul punto di prendere il comando di uno show in prime time in Rai, ma alla fine ogni progetto è naufragato. “In questi tre anni mi erano stati prospettati due progetti editorialmente in linea con l’azienda, sui quali abbiamo lavorato tanto, e improvvisamente sparivano tutti”, le parole della D’Urso.

Un progetto con “lei è stato valutato un anno fa, ma la composizione del perimetro editoriale spesso rende difficile trovare spazio per nuovi programmi”, ha commentato Di Liberatore. “Dissi ai palinsesti dello scorso anno che avevo valutato un suo progetto, come quello di altri talent, ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi”, ha aggiunto. Una presa di posizione soft, secondo la quale non ci sarebbe stato alcuno sgarro nei confronti della D’Urso.

La Rai sul Sanremo 2027 di Stefano De Martino: il punto sull’organizzazione

Il dirigente Rai ha parlato anche di Sanremo 2027. L’uomo solo al comando sarà Stefano De Martino. Di Liberatore ha fatto sapere che l’azienda e il conduttore stanno avviando la macchina, definendo tutta la parte burocratica e organizzativa, incluso il regolamento.

Un lavoro dietro le quinte, silenzioso, che serve a gettare le fondamenta per tutta la parte artistica, compresa la scelta dei big e dei loro brani.

Stasera Tutto è Possibile avrà una nuova stagione

Stasera Tutto è Possibile tornerà in onda con una nuova stagione, ha spiegato sempre Di Liberatore, definendolo un programma fortissimo a cui l’azienda “non rinuncerà mai”. Da capire, però, se ci sarà De Martino a condurre. Su tale punto il direttore non si è sbilanciato, riferendo che nei prossimi mesi verranno prese tutte le decisioni del caso.

Canzonissima confermato in palinsesto

Confermato anche lo show di Milly Carlucci, Canzonissima. “Abbiamo posto il seme affinché ci sia un ritorno”, ha detto Di Liberatore sottolineando un cambio di strategia rispetto al passato. A differenza di altri programmi che “si erano alternati nel corso degli anni senza poi poterci lavorare”, il nuovo ‘Canzonissima’, pur avendo bisogno di “alcuni miglioramenti”, “ha dimostrato di avere delle ottime basi su cui poter lavorare per il futuro” e una notevole “solidità”.

“Noi non abbiamo ripreso un format del passato, noi abbiamo ripreso un brand cui abbiamo associato un format più contemporaneo, più moderno”, ha concluso.