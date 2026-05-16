Barbara D’Urso contro Mediaset, De Filippi e Toffanin: reazione furiosa di Pier Silvio, cosa ha fatto

Barbara D’Urso, nelle scorse ore, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha confermato di aver sporto querela contro Mediaset, attaccando nuovamente l’azienda per cui ha lavorato per 16 anni. Pier Silvio Berlusconi, nel leggere le nuove invettive della conduttrice campana, sarebbe andato su tutte le furie. Lo riferisce Dagospia che ha anche rivelato il motivo della mancata risposta pubblica dei vertici di Cologno Monzese alle esternazioni di D’Urso. Perché a differenza di quanto avvenuto di recente, ossia di quando la notizia della denuncia è diventata di dominio pubblico, Mediaset non ha diramato alcuna nota ufficiale? Perché avrebbe deciso di agire silenziosamente a livello legale e di tutelarsi in modo arcigno in tribunale. Non una buona notizia per ‘Barbarella’.

Pier Silvio Berlusconi “infuriato con Barbara D’Urso”

A Cologno tacciono soltanto perché stanno preparando una durissima risposta legale, vale a dire “una contro-querela alla possibile causa intentata dall’ex conduttrice”. L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia che ha inoltre fatto sapere che Berlusconi sarebbe arrabbiatissimo e avrebbe già incaricato due avvocati di fiducia di studiare tutta una serie di documenti. La linea dettata dal figlio del fondatore di Forza Italia sarebbe netta: zero sconti a D’Urso. Sempre ‘Dago’ ha fatto sapere che Pier Silvio sarebbe fuori dalle grazie in quanto considererebbe l’atteggiamento della conduttrice irrispettoso e irriconoscente.

A farlo ulteriormente agitare sarebbe stato il passaggio dell’intervista alla Stampa in cui ‘Barbarella’ ha dichiarato di aver lavorato per mesi con il suo legale alla preparazione di tutto il “materiale necessario: documenti, chat, audio e molto altro”. E infatti D’Urso ha anche parlato di “prove” tramite cui dimostrerà di essere stata cacciata da Mediaset in modo ingiusto. Dall’altra parte c’è l’azienda che continua a ribadire che, a suo avviso, la fine del rapporto con la conduttrice è stata un addio professionale come ce ne sono tanti.

Sarà guerra in tribunale

Tra l’altro D’Urso ha confermato la voce secondo cui quando lavorava a Mediaset, Silvia Toffanin e Maria De Filippi avrebbero esercitato una sorta di controllo su alcuni suoi ospiti. E c’è da scommettere che anche tale questione abbia fatto inalberare Pier Silvio. ‘Barbarella’ ha anche avallato le voci che sostengono che Berlusconi abbia imposto un veto alla Rai per non farla lavorare. Ormai è guerra totale tra il Biscione e l’ex ‘Lady Cologno’. A questo punto sembra ormai scontato che sarà il tribunale a decidere chi ha ragione.