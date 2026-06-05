Selvaggia Lucarelli condurrà L’Isola dei Famosi, nota ufficiale Mediaset: “Perché l’abbiamo scelta”

Indiscrezioni confermate: Selvaggia Lucarelli è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi e Alvin tornerà nel ruolo di inviato. Lo ha reso noto ufficialmente Mediaset attraverso un comunicato diramato il 5 maggio. L’azienda di Cologno Monzese ha anche spiegato perché ha scelto di affidare uno dei suoi programmi di punta alla giornalista. Inoltre è stato reso noto che le registrazioni del reality dei naufraghi inizieranno a breve nelle Filippine e non più in Honduras. Anche questa informazione è stata anticipata da diversi organi di stampa nelle scorse settimane.

“La scelta di Selvaggia Lucarelli – informa una nota Mediaset – nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”.

Senza dubbio Lucarelli rappresenta un fattore di rottura rispetto a tutte le edizioni precedenti. Alvin, invece, è il fattore di congiunzione, avendo già ricoperto il ruolo di inviato in svariate stagioni e conoscendo a menadito i meccanismi del programma che cambierà drasticamente pelle. Il prime time non sarà più in diretta e non ci sarà più lo studio con il dibattito.

Verranno prima effettuate le registrazioni, poi saranno confezionate in post-produzione le puntate da mandare in onda su Canale 5, probabilmente in autunno. Mediaset punta a realizzare un prodotto in stile Temptation Island, dove a farla da padrone è la narrazione a ritmo serrato, la colonna sonora e le dinamiche con protagonisti i concorrenti. Un simile tentativo, non andato a buon fine, è stato fatto anche lo scorso anno, con la riproposizione della Talpa. In quel caso il prodotto finale non è stato all’altezza delle aspettative. E infatti il reality, bocciato dal pubblico, ha dovuto chiudere in anticipo per mancanza di ascolti.