Isola dei Famosi, ecco i 14 nomi del cast ufficioso e la fake news su una vip

Le registrazioni della nuova Isola dei Famosi inizieranno a breve, nelle Filippine. La conduzione del reality show è stata affidata a Selvaggia Lucarelli. Niente da fare, invece, per Belén Rodriguez. Mediaset inizialmente avrebbe pensato all’argentina, poi avrebbe cambiato idea arruolando la giornalista reduce dalla soddisfacente esperienza al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. E il cast? Anche la rosa dei concorrenti sta per essere ultimata. Tanti saranno i ‘classici’ specialisti dei reality, ossia volti che hanno già partecipato a questa tipologia di programmi televisivi

Isola dei Famosi 2026, il cast ufficioso

Il settimanale Chi, nei giorni scorsi, ha riferito che voleranno in Estremo Oriente Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma, Pierpaolo Pretelli e Daniele Iaià. Tutti hanno già preso parte ai reality e conoscono alla perfezione i meccanismi per creare dinamiche televisive. Il vulcanico Chiofalo non ha bisogno di molte presentazioni, Zeudi si è fatta notare in tempi non sospetti al Grande Fratello, Pretelli da anni alterna presenze nei reality a ruoli televisivi di secondo piano (ospite a La vita in diretta, inviato a L’Isola dei Famosi dello scorso anno e apparizioni in altri show).

Il portale Biccy, nelle scorse ore, ha rivelato che nella trasmissione di sopravvivenza sono stati ingaggiati anche l’attrice Eva Grimaldi, l'”anti-influencer” Il Musazzi, Luca Onestini e la giornalista sportiva Claudia Peroni. Esclusa quest’ultima, gli altri tre hanno già ‘gustato’ il sapore dei reality.

Oltre ai profili citati, nelle Filippine dovrebbero sbarcare anche Francesco Nozzolino, Raffaella Fico, Martina Maggiore (ex fidanzata di Cesare Cremonini), Pasquale Laricchia e Michelle Veronesi (ex volto di Too Hot to Handle) e il modello Alex Caniggia, il figlio dell’ex calciatore argentino Claudio.

Nelle scorse ore si è diffusa la voce che avrebbe fatto parte del cast anche l’influencer Soleil Sorge, altra ‘specialista’ dei reality. L’indiscrezione è stata smentita dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha parlato di fake news. Dunque l’italo-americana non dovrebbe far parte della sfida.

L’elenco dei vip che dovrebbero partire per le Filippine

Riassumendo, il cast ufficioso, suscettibile di modifiche e a cui si aggiungerà qualche altro nome, al momento è così composto:

Francesco Chiofalo

Zeudi Di Palma

Pierpaolo Pretelli

Daniele Iaià

Eva Grimaldi

Il Musazzi

Luca Onestini

Claudia Peroni

Francesco Nozzolino

Raffaella Fico

Martina Maggiore

Pasquale Laricchia

Michelle Veronesi

Alex Caniggia

A condurre ci sarà Selvaggia Lucarelli che dovrebbe lasciare, dopo dieci anni, il ruolo di giurata a Ballando con le Stelle.