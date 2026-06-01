Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle per L’Isola dei Famosi: come la sostituirà Milly Carlucci

L’Isola dei Famosi scalda i motori. Tra pochi giorni la troupe, i concorrenti e la conduttrice si trasferiranno nelle Filippine per iniziare le registrazioni. Il magazine Chi ha rivelato che le indiscrezioni che volevano Selvaggia Lucarelli al timone del reality hanno trovato conferma: sarà la giornalista a dirigere le operazioni. La trattativa con la produzione e i vertici Mediaset si è conclusa infatti con una fumata bianca. Il settimanale edito da Mondadori ha lanciato anche un altro scoop, affermando che tra i naufraghi è stato ingaggiato Pierpaolo Pretelli, che già conosce perfettamente le dinamiche del gioco avendo lo scorso anno ricoperto il ruolo di inviato. E non è finita qui: tornando a Lucarelli, non dovrebbe più far parte della giuria di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli, fumata bianca per la conduzione dell’Isola dei Famosi e fuori da Ballando con le Stelle

Le riprese dell’Isola dei Famosi cominceranno a breve in Estremo Oriente. Quest’anno il format sarà rivoluzionato. Niente più diretta e niente più studio: prima ci saranno le registrazioni, poi saranno confezionate le puntate con un sapiente lavoro di post-produzione. La trasmissione dovrebbe essere mandata in onda su Canale 5 il prossimo autunno. Cioè nel periodo in cui viene trasmesso anche Ballando con le Stelle. E tale concomitanza sarebbe all’origine della decisione di Selvaggia di dire addio allo show di Milly Carlucci. Chi Magazine dà per certo che Lucarelli non farà più parte del team di lavoro del programma danzante di Rai 1.

“La giornalista non potrà sedere dopo dieci anni in giuria a Ballando con le stelle. Una perdita importante per lo show di Milly Carlucci che, considerando la forza mediatica di Selvaggia, avrebbe deciso di evitare una sostituzione secca ma di rivoluzionare la giuria. Partendo dalla riconferma di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, con in bilico Fabio Canino e Ivan Zazzaroni”, si legge su Chi. Lucarelli inizialmente avrebbe rifiutato la conduzione dell’Isola, ma Mediaset l’avrebbe corteggiata in modo deciso e alla fine sarebbe riuscita a strappare il sì della scrittrice.

Pierpaolo Pretelli sarà un concorrente dell’Isola dei Famosi 2026

Per quanto riguarda il cast dei concorrenti dell’Isola, Pretelli farà parte dei naufraghi. Nelle Filippine sbarcherà anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello che gode di molta popolarità sui social. Presenti anche Daniele Iaià, vincitore della prima edizione del reality Too Hot To Handle, e Francesco Chiofalo.