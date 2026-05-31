Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi: la reazione di Milly Carlucci e l’errore della Rai

Sembra ormai certo che Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5. La notizia dovrebbe trovare conferma a brevissimo visto che tra pochi giorni cominceranno nelle Filippine le riprese del reality show. Milly Carlucci, nelle scorse ore, è stata intervistata dal quotidiano romano Il Messaggero. Inevitabile la domanda sul futuro della giornalista a Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 in cui la Lucarelli è protagonista da anni nel ruolo di giurata.

Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi e via da Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci

Innanzitutto è bene spiegare la situazione contrattuale della Lucarelli: Mediaset l’ha corteggiata a lungo ed è riuscita a convincerla a diventare opinionista del Grande Fratello Vip. I piani alti di Cologno Monzese sono stati più che soddisfatti dell’approccio e della professionalità mostrati dalla giornalista, al punto da proporle di prendere le redini dell’Isola dei Famosi, la cui conduzione inizialmente era stata destinata a Belén Rodriguez. Un aspetto fondamentale da evidenziare è che Selvaggia non ha siglato un accordo in esclusiva con le reti del Biscione. Ciò significa che è libera di lavorare anche in altre emittenti, compresa la Rai. Dunque, potrebbe tranquillamente anche tornare dietro al bancone di Ballando con le Stelle.

Tornando all’intervista di Milly, Il Messaggero ha posto la seguente domanda: “Si dice che Selvaggia condurrà la prossima Isola dei Famosi. Vi preoccupa l’idea di poter perdere una voce così centrale nella giuria di Ballando?”. Questa la risposta della conduttrice di Sulmona:

“In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale. Poi arriverà il momento del contorno, anche se la giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. È importantissima. Sono molto orgogliosa che sia diventata un argomento iconico. Si parla di loro in maniera compulsiva anche quando non siamo in onda e questo dimostra la loro qualità“.

L’errore della Rai su Selvaggia Lucarelli e la ‘zampata’ di Mediaset

Quando solitamente si ha in casa un talento, si cerca in tutti i modi di coccolarlo e di tenerlo con sé. Non tanto per una questione affettiva, quanto per interesse. Lucarelli, al di là che possa piacere o meno, negli anni ha ampiamente dimostrato di sapere fare tv e di saper catalizzare l’attenzione del pubblico. Tuttavia la Tv di Stato, da quanto risulta, non si è mai preoccupata di tentare di coinvolgerla in progetti ambiziosi al di fuori di Ballando. Mediaset, invece, lo ha fatto in un amen.

Dopo averla ‘testata’ al GF Vip con esito positivo, le ha immediatamente offerto il timone dell’Isola. Questo vuol dire valorizzare o, per lo meno, tentare di farlo. Lucarelli, sempre dando per scontato che guiderà il reality dei naufraghi, diventerà quindi sempre più un volto familiare per il pubblico di Mediaset. Inoltre, con l’aumento degli impegni, non è detto che possa confermare la sua presenza a Ballando con le Stelle.

In sostanza, quando un’azienda non punta su un talento, questo spesso fa le valigie e va dalla concorrenza. E chi rimane con il cerino in mano sono coloro che non hanno fatto nulla o quasi niente per trattenerlo. In questo caso i dirigenti Rai. C’è pure un precedente noto a tutti in merito a una simile dinamica: quello di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che sono andati a fare le fortune di Discovery. A Viale Mazzini c’è ancora chi si sta mangiando le mani.