Isola dei Famosi, i primi 7 nomi per il cast e Selvaggia Lucarelli a condurre dopo il rifiuto iniziale

L’Isola dei Famosi 2026 inizia a prendere forma. Sarà un’edizione rivoluzionata rispetto alle precedenti. Le registrazioni avverranno nelle Filippine (e non più in Honduras). Come riferisce Fanpage.it, la produzione volerà nell’Estremo Oriente con il cast dal 12 giugno al 20 luglio. Poi si lavorerà in post-produzione, come avviene per Temptation Island. Una volta ‘confezionate’ le puntate si procederà con la messa in onda su Canale 5, probabilmente a settembre o in autunno inoltrato. Intanto stanno per essere chiusi i contratti con i naufraghi vip. E a tal riguardo, nelle ultime ore, sono trapelate diverse indiscrezioni relative a chi prenderà parte al reality. Alla conduzione non ci sarà Belén Rodriguez. A ‘dirigere il traffico’ dovrebbe essere Selvaggia Lucarelli.

Isola dei Famosi 2026: i nomi caldi per il cast

Il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha scritto che senza dubbio uno dei naufraghi sarà Francesco Chiofalo. L’esperta di gossip Deianira Marzano fa sapere che molto probabilmente nelle Filippine voleranno anche Raffaella Fico, Flavia Vento e Daniele Iaia (protagonista della prima edizione di Too Hot to Handle). Il giornalista Gabriele Parpiglia ha aggiunto che tra i concorrenti dovrebbero anche esserci Michelle Veronesi (altro ex volto di Too Hot To Handle), Giò Urso (influencer noto per il lusso ostentato) e Martina Maggiore (ex compagna di Cesare Cremonini).

Riassumendo, al momento sono questi i nomi che probabilmente il pubblico vedrà all’opera nel reality:

Francesco Chiofalo

Raffaella Fico

Flavia Vento

Daniele Iaia

Michelle Veronesi

Giò Urso

Martina Maggiore

In totale, il cast dovrebbe essere formato da 20 famosi che sbarcheranno nelle Filippine tra il 6 e l’8 giugno.

La nuova Isola dei Famosi: montepremi e numero di puntate in prima serata

Fanpage.it fa inoltre sapere che Mediaset ha previsto di effettuare registrazioni per poi mandare in onda 11 puntate in prima serata su Canale 5. Il vincitore si metterà in tasca un montepremi da 100mila euro, anche se la metà, come già accade per Il Grande Fratello Vip, dovrà obbligatoriamente essere devoluto in beneficenza a un’associazione indicata da chi trionfa.

La preparazione dei naufraghi: lancio di prova dall’elicottero a Milano

I vip del cast, prima di mettersi in gioco, devono effettuare visite mediche approfondite, firmare il contratto e svolgere una serie di altri passaggi obbligatori. In particolare devono:

sostenere un rapido corso per essere pronti al lancio dall’elicottero che segna ufficialmente l’inizio dell’avventura nel reality di ogni concorrente. Poco prima della partenza, i famosi si recano in una piscina a Milano dove è presente un trampolino posto alla stessa altezza da cui viene effettuato il lancio dall’elicottero previsto nelle Filippine. Qui svolgono un test per prepararsi;

che segna ufficialmente l’inizio dell’avventura nel reality di ogni concorrente. Poco prima della partenza, i famosi si recano in una piscina a Milano dove è presente un trampolino posto alla stessa altezza da cui viene effettuato il lancio dall’elicottero previsto nelle Filippine. Qui svolgono un test per prepararsi; compilare un questionario da condividere con gli autori del programma. Nella fattispecie, rispondono a quesiti inerenti soprattutto alla loro sfera personale. Un passaggio che serve a chi lavora al reality per organizzare dinamiche e creare situazioni emotive d’impatto.

ritirare il kit del naufrago ossia 2 completi intimi, 2 magliette, 2 camicie o maglioni, 2 pantaloni o gonne, 2 paia di calze, 1 paio di scarpe. Il concorrente, poi, consegna alla produzione un cambio asciutto e pulito. Gli è concesso di usarlo solo in caso di emergenza. Viene inoltre concesso ai concorrenti di portare con sé spazzolino, preservativi, assorbenti, due rasoi (solo per le donne) e le medicine necessarie;

presentare agli autori tre oggetti personali dal valore affettivo che non possono però in alcun modo essere utili alla sopravvivenza sull’isola. La produzione ne scarta due, concedendo al naufrago di portare con sé solo l’oggetto rimasto.

Niente diretta e niente televoto: come si decideranno le eliminazioni:

Avendo Mediaset deciso di rinunciare alla diretta, il televoto sparisce. Ci saranno una o due eliminazioni a puntata che avverranno con diverse modalità:

attraverso prove sostenute dai vip;

per decisione diretta della produzione;

tramite le nomination;

La produzione ha il potere di decidere se attivare o meno per gli eliminati l’opzione dell’ultima spiaggia. Chi accetterà di rimanere nel ‘limbo’ avrà la possibilità di essere ripescato. In caso contrario dovrà definitivamente abbandonare il reality.

Belén Rodriguez fuori dalla conduzione: si punta su Selvaggia Lucarelli

Sembrava certo fino a pochi giorni fa che Mediaset avesse deciso di affidare la conduzione a Belén Rodriguez. All’ultimo minuto, ci sarebbe stato il dietrofront sull’argentina. I piani alti di Cologno Monzese, come rivelato da Affari Italiani, avrebbero deciso di puntare su Selvaggia Lucarelli. La giornalista inizialmente avrebbe declinato l’offerta. I dirigenti del Biscione l’avrebbero però corteggiata in modo serrato e alla fine sarebbero riusciti a convincerla. Dunque dovrebbe essere lei a prendere le redini del reality.

Regolamento: quando scatta la squalifica

Da regolamento, la squalifica scatta nei seguenti casi: