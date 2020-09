Sabato sera ci sarà il duello tra lo storico programma di Rai 1 Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci e il format di Canale 5 Tu si que vales con Maria De Filippi. La gara degli ascolti è aperta. Ma prima di addentrarci nei dati dell’Auditel, è importante anticipare uno dei giurati “alternativi” di Ballando con le stelle. Come è noto, nello show della Rai, oltre alla giuria classica composta da Giullermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni. Carolyn Simith e Selvaggia Lucarelli, sarà presente anche una sorta di “antigiuria” formata da tre elementi. Una giuria quindi che potrebbe andare ad aggiungersi e, in qualche caso, a opporsi ai “giudici storici”. Due dei componenti di questo terzetto saranno Gianni Ippoliti, un passato concorrente di Ballando con le stelle, e Rossella Erra, fra gli ospiti fissi di Vieni da me di Caterina Balivo. A darne notizia e TvBlog.

L’Auditel tra i format della Rai e di Mediaset

Senza dubbio ci sarà un fine settimana di fuoco a Rai1, dove stanno per partire i due spettacoli di varietà più importanti di questo primo scorcio di stagione televisiva. Domani si parte con il premiato varietà Tale e quale show, mentre sabato sera il via dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle. A proposito dello share, mentre di sabato la vittoria di Tu si que vales su Ballando è data per quasi sicura (ma mai dire mai), quella di venerdì potrebbe essere una sfida più equilibrata. Il tutto grazie al programma di Alfonso Signorini che potrebbe prevalere nello share, ma con lo spettacolo diretto da Carlo Conti che potrebbe vincere nel valore assoluto.

Appuntamento sabato sera con Ballando con le stelle

Lo show diretto e condotto da Milly Carlucci, a seguito dei rinvii della scorsa primavera e di inizio estate, è stato posizionato, come per le sue prime edizioni, nella complicata serata del sabato. Una serata molto intensa sul tema degli ascolti. Non mancate allora all’appuntamento per la prima puntata di Ballando con le stelle, che ci regalerà tante novità a partire proprio dai nuovi giurati.