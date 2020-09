Ballando con le stelle, via il televoto: come si vota quest’anno, parla Milly

Grandi novità a Ballando con le stelle 2020: non ci sarà il televoto. Quest’anno la gara si avvarrà di altri sistemi per stabilire chi andrà avanti e chi invece verrà eliminato. Milly Carlucci e tutta la sua squadra hanno deciso di eliminare il televoto e diventare ben più tecnologici e moderni, adottando un sistema di votazione via social media. Un sistema già presente in altri programmi e che approderà anche a Ballando con le stelle in questa edizione un po’ tormentata. Il grande giorno si sta avvicinando e dopo tanti slittamenti finalmente il cast debutterà in pista sabato 19 settembre. E così Milly è intervenuta oggi con un video su Instagram per spiegare come si voterà quest’anno a Ballando con le stelle.

La conduttrice ha spiegato che non vogliono assolutamente che il pubblico spenda soldi e quindi quest’anno votare sarà totalmente gratuito. Tutto ciò che dovrete avere saranno dei profili social: si voterà infatti via Twitter, via Instagram e ovviamente via Facebook. E allora via con i cuoricini e i “mi piace”, probabilmente si dovranno votare le coppie preferite attraverso i vari post e verranno conteggiati il numero di “mi piace” per l’appunto per stilare una classifica di gradimento. Spariranno allora i codici del televoto, Milly non farà più un recap durante la puntata per ricordare il codice di ogni coppia. E quindi è molto probabile che la votazione si aprirà semplicemente pubblicando le foto sui canali social ufficiali di Ballando con le stelle. Il pubblico non dovrà fare altro che cliccare “mi piace” sulla coppia preferita.

Di sicuro la Carlucci spiegherà anche nella prima puntata di sabato sera il nuovo meccanismo di voto. Hanno però deciso di dare un’anticipazione in merito anche per permettere ai fan più affezionati di adeguarsi al nuovo sistema. Così chi ha intenzione di esprimere la propria preferenza e non ha dei profili social avrà il tempo necessario per crearne uno, o più di uno. A tal proposito Milly non ha mancato di dare un piccolo suggerimento a chi non fosse molto social: chiedere aiuto a un parente o un amico!