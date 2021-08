Ballando con le Stelle concorrenti: Alessia Marcuzzi nel cast? La verità

Dopo il divorzio da Mediaset, Alessia Marcuzzi potrebbe approdare in Rai. Alla fine di giugno scorso, con un post pubblicato su Instagram, la conduttrice ha reso noto il suo addio all’azienda per evitare che iniziassero a diffondersi ipotesi fantasiose su questa scelta. Sono stati 25 anni in Mediaset in cui è cresciuta artisticamente, ma ha deciso di prendersi un momento tutto per lei. Nonostante la stima che la lega all’editore, non si ritrovava nelle trasmissioni che le venivano proposte. Secondo indiscrezioni, doveva essere lei il volto della domenica pomeriggio, al posto di Barbara d’Urso, al timone di Scene da un Matrimonio, programma che è stato affidato in un secondo momento nelle mani di Anna Tatangelo.

Come fa sapere Blogo, si segnalano tentativi verso un coinvolgimento nel cast di Ballando con le Stelle di Alessia Marcuzzi, ma alla fine probabilmente le rose non fioriranno. La squadra è attualmente in costruzione e si preannuncia scoppiettante e piena di imprevisti. Incerta, quindi, la presenza dell’ex volto della rete ammiraglia del Biscione. Qualche settimana fa il settimanale Chi ha svelato che Alessia avrebbe avviato una trattativa con Discovery per un progetto completamente nuovo e tutto suo.

Ballando con le Stelle 2021, concorrenti di Milly Carlucci: la verità su Jacobs e Tamberi

Secondo TvBlog a Ballando con le Stelle potrebbero arrivare i campioni olimpionici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Va detto, inoltre, che su Jacobs si starebbe cercando di portarlo nel cast fisso dei nuovi concorrenti di Milly Carlucci. Sono diverse le voci che vedrebbero Marcell impegnato al Festival di Sanremo 2022 targato Amadeus.

Tra i papabili concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 si segnalano, inoltre, Rossella Fiamingo. A Tokyo 2020 ha conquistato la medaglia di bronzo nella spada a squadre e ha svelato la storia d’amore con il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Non è esclusa la presenza di quest’ultimo durante la sedicesima edizione in partenza il 16 ottobre prossimo in prima serata su Rai1.

Come è noto, due ballerine professioniste hanno abbandonato la trasmissione della Carlucci: Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen. Entrambe sono incinte. Queste si sono aggiunte all’addio di Raimondo Todaro. Il ballerino sarà il nuovo prof di ballo di Amici di Maria De Filippi.