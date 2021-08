Ballando con le Stelle: anche la ballerina Ornella Boccafoschi è incinta

La ballerina di Ballando con le Stelle Ornella Boccafoschi è incinta. La 36enne, insegante tra i tanti di Fausto Leali, Enrico Papi e Ninetto Davoli, aspetta il suo secondo figlio. La diretta interessata ha dato l’annuncio sulle pagine del settimanale Di Più. Per via della gravidanza la Boccafoschi non sarà presente alla prossima edizione del varietà di Rai Uno, in partenza il prossimo 16 ottobre.

Il secondogenito di Ornella Boccafoschi nascerà proprio in quei giorni. Il nascituro è un maschietto che si chiamerà Federico, che significa “ricco di fede”. Un nome scelto perché la ballerina di Ballando con le Stelle e il marito Francesco sono molto credenti. La coppia ha già una bimba, Matilde, di due anni e mezzo. La Boccafoschi ha inoltre confidato che ha intenzione di conservare le cellule staminali del cordone ombelicale del bambino in arrivo.

Una scelta già compiuta in occasione della nascita di Matilde. Ornella Boccafoschi invierà il tutto in una clinica in Polonia visto che in Italia non è ancora possibile conservarlo per uso privato. L’insegnante di Ballando con le Stelle ha scoperto di essere incinta lo scorso febbraio. Una dolce attesa arrivata all’improvviso che non si aspettava, visto che avere la primogenita non è stato così semplice.

La storia d’amore tra Ornella Boccafoschi e il marito

Ornella Boccafoschi e il marito Francesco si conoscono fin da ragazzini: frequentavano la stessa località di mare. Si sono poi ritrovati grazie ai social network dodici anni fa. Si sono rivisti e da quel giorno non si sono più lasciati. Nel 2014 sono convolati a nozze nel convento di Acireale, in provincia di Catania.

È incinta anche Veera Kinnunen di Ballando con le Stelle

Oltre a Ornella Boccafoschi anche Veera Kinnunen è incinta. L’ex compagna di Stefano Oradei, altro ballerino di Ballando con le Stelle, aspetta il suo primo bambino dal compagno, il judoka Salvatore Mingoia. I due si frequentano da maggio 2020. Un vero e proprio colpo di fulmine: a pochi giorni dal primo incontro la coppia è andata a convivere. Successivamente i due hanno acquistato una casa e hanno deciso di mettere su famiglia.