Veera Kinnunen è incinta: annuncio a sorpresa, chi è il fidanzato

Congratulazioni di cuore a Veera Kinunnen: la ballerina ha rivelato poche ore fa via social di essere per la prima volta incinta. L’annuncio è giunto via Instagram, dove la danzatrice ha pubblicato la primissima foto con il pancione in compagnia del compagno, Salvatore Mingoia.

Sul noto social, Veera Kinunnen ha raccontato di aver voluto tenere la sua gravidanza lontana dalle luci dai riflettori. Fino al giorno in cui ha confermato la bella notizia ai suoi followers, infatti, la Kinunnen ha cercato di rimanere quanto più possibile lontano dai riflettori, per ovvi motivi di privacy.

Ecco dunque con quali parole la ballerina ha dato la news:

Salvatore è stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna @maaritjuselius e la zia @anastasia__kuzmina

Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia. Waiting for you!

Anche se la gravidanza è già in fase avanzata, la ballerina e il fidanzato ancora non hanno voluto svelarci il sesso del nascituro, né tantomeno il suo nome (sempre che la scelta già sia stata fatta). L’annuncio è arrivato, in ogni caso, del tutto a sorpresa per i fan della ballerina, che ha ufficialmente presentato il suo nuovo fidanzato una manciata di mesi fa.

Chi è Salvatore Mingoia, il fidanzato di Veera Kinunnen

Di lui abbiamo scoperto l’esistenza soltanto a inizio febbraio 2021, anche se in realtà la sua storia d’amore con la danzatrice di origini finlandesi andava avanti ormai da un bel po’. Del bel Salvatore sappiamo che è originario della Sicilia ma che vive da ormai diversi anni a Roma, dove ha trovato casa. Salvatore è uno sportivo, è infatti un judoka nato nel 1993. Fra lui e la compagna passano dunque ben 7 anni di differenza, uno scarto che però i due non hanno mai vissuto come un particolare problema.

Salvatore, come rivelato dalla ballerina tramite un ask su Instagram, è legato a Veera da maggio del 2020. I primi passi della loro storia d’amore, dunque, i due li hanno fatti nel bel mezzo della pandemia, una sfida che però sono evidentemente riusciti a superare senza problemi. Salvatore oggi vive con Veera nella casa che la professionista di Ballando con le stelle condivide con le colleghe Anastasia Kuzmina e Tove Villfor.