Ballando, Veera Kinnunen presenta il nuovo fidanzato Salvatore

Veera Kinnunen è uscita ufficialmente allo scoperto col nuovo fidanzato. Da mesi la ballerina di Ballando con le Stelle parlava di un nuovo amore ma per pudore, o forse scaramanzia, aveva preferito non svelare troppo. Finalmente è arrivato il momento di presentare a tutti Salvatore, l’uomo che ha ridato la serenità alla danzatrice svedese dopo le travagliate storie d’amore con Stefano Oradei e Dani Osvaldo.

La protagonista di Ballando con le Stelle ha condiviso sul suo account Instagram alcune foto romantiche accanto al nuovo amore. Lui si chiama Salvatore Mingoia, è originario della Sicilia ma da anni vive a Roma. Qui ha conosciuto Veera Kinnunen grazie ad amici in comune. È un judoka classe 1993. Salvatore è dunque più giovane di Veera di ben 7 anni ma la differenza d’età non sembra essere un problema per la coppia.

Tramite un ask su Instagram Veera Kinnunen ha rivelato di essere legata a Salvatore Mingoia da maggio 2020. Nonostante l’emergenza Coronavirus i due sono riusciti a incontrarsi e a dare il via a quella che sembra essere proprio una bella storia d’amore. Oggi Salvatore vive nella casa che Veera condivide con due colleghe di Ballando con le Stelle, ovvero Anastasia Kuzmina e Tove Villfor.

In una intervista di qualche mese fa Veera Kinnunen ha assicurato di essere molto felice accanto al suo nuovo fidanzato. La ballerina ha ribadito di non essere a pezzi per la sua precedente relazione, come insinuato da qualcuno. Veera è andata avanti ed è pronta a costruire il suo futuro accanto a Salvatore Mingoia.

Ballando con le Stelle: il rapporto oggi tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei

Veera Kinnunen è stata fidanzata per oltre dieci anni con Stefano Oradei, con il quale ha formato pure una coppia di ballerini professionisti dal 2008 al 2012. Oggi, come chiarito da Veera, tra i due c’è stima reciproca. Altrimenti non avrebbero continuato a lavorare insieme a Ballando con le Stelle, dove sono tra gli insegnanti più amati. Se Veera Kinnunen ha ritrovato una stabilità affettiva accanto a Salvatore Mingoia non è chiara la situazione privata di Stefano Oradei. A quanto pare l’insegnante di ballo è ancora single.