Ballando con le Stelle cast, Milly pronta a tutto: due nomi inattesi

Svelati altri due nomi del cast di Ballando con le Stelle, che tornerà con la sua nuova edizione su Rai 1 il prossimo 8 ottobre 2022. C’è grande attesa da parte dei telespettatori più affezionati, che non vedono l’ora di scoprire chi scenderà in pista quest’anno. Milly Carlucci sta così preparando il suo cast ed ecco che spuntano due novità. Dagospia, con la rubrica A lume di Candela, curata da Giuseppe Candela, fa sapere che prenderà parte a questa nuova edizione una giornalista, ovvero Luisella Costamagna.

Dopo due stagioni ad Agorà, approda nel talent show di Milly Carlucci sorprendendo tutti. Probabilmente, in pochi si sarebbero aspettati di vederla sul palco del seguitissimo programma televisivo del prime time di Rai 1. E Luisella non è l’unica giornalista che si metterà alla prova tra valzer e tango. Infatti, pare che sia entrato già a far parte del cast di Ballando con le Stelle Giampiero Mughini. Dunque, è assicurato: non mancheranno di certo i colpi di scena nel corso di questa nuova edizione del talent show.

Quali altri nomi comporranno il cast? Ancora si sa poco dei protagonisti che saliranno sul palco. Sempre Dagospia aveva anticipato che i telespettatori troveranno sul piccolo schermo il nuotatore Alex Di Giorgio. Quest’ultimo ha chiesto di poter ballare con un altro uomo e pare che la sua richiesta sia stata accettata dal programma, che avrebbe già trovato il suo ballerino.

Chi accompagnerà Di Giorgio pare abbia scoperto di recente “la sua fluidità”. Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl, ma ancora non è stata svelata la sua identità. Per scoprire il suo nome, bisognerà quindi attendere ancora. Intanto, TvBlog ha invece anticipato l’arrivo di un altro super concorrente, ovvero Enrico Montesano.

L’attore romano si è fatto notare di recente per le sue dichiarazioni no vax. Ha usato, nei mesi scorsi, i social network per palesare le sue idee contro i vaccini, mandando avanti una battaglia e prendendo parte a diverse proteste contro la campagna vaccinale e automaticamente contro il Green Pass. Su tutte queste indiscrezioni, per il momento, non ci sono delle conferme ufficiali.

Dunque, per scoprire l’intero cast della nuova edizione di Ballando bisognerà attendere le prossime settimane.