Ballando con le Stelle, arriva uno sportivo: “Il partner un altro uomo”

Sul cast di Ballando con le Stelle 2022 arrivano delle news: pare che tra i primi concorrenti ufficiali ci sia un nuotatore olimpionico. A lanciare la notizia è Dagospia, che svela anche il nome di questo sportivo. Si tratterebbe di Alex Di Giorgio. Secondo questa nuova indiscrezione, il nuotatore avrebbe innanzitutto rifiutato di partecipare al GF Vip di Alfonso Signorini, forse preferendo il talent show di Milly Carlucci, dove dovrebbe far coppia con “un altro uomo”. Quest’ultimo avrebbe di recente scoperto “la sua fluidità” e sarebbe “l’ex fidanzato di una nota showgirl”.

Di chi si tratta? Nessun nome svelato in questo caso, almeno per il momento. Sicuramente quello di Alex Di Giorgio non è nuovo tra le notizie riguardanti i programmi televisivi. Infatti, in passato si pensava che sarebbe stato lui un altro volto del Trono Gay di Uomini e Donne, nel ruolo di tronista. Più insistenti sono state, invece, le voci che lo vedevano nel cast del Grande Fratello Vip. Parlando ai microfoni della trasmissione Trends&Celebrities, in onda su Rtl 102.5 News, di recente aveva confermato le indiscrezioni.

Il nuotatore 32enne di Roma aveva rivelato di aver fatto il provino per entrare nella Casa di Cinecittà e aveva ottenuto un esito positivo. “Ero stato preso, poi non sono più andato”, aveva affermato. Non si conoscono i motivi di questa sua decisione, ma ciò che ora si vocifera è che invece abbia detto sì a Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Sembra quasi certa anche la partecipazione di Iva Zanicchi, vittima di un attacco hacker nelle scorse ore. Si parla anche di Gabriel Garko, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini. Per quanto riguarda la coppia Paola Turci e Francesca Pascale, di cui si è parlato tempo fa, è già sicuro che non faranno parte del cast. A smentire la notizia è stata direttamente l’ex di Berlusconi, parlando di fake news.

Chi è Alex di Giorgio, probabile concorrente di Ballando con le Stelle

Classe 1990 e di origini romane, è un nuotatore italiano, specializzato nello stile libero. Ora fa anche il modello, sebbene la sua passione più grande resti il nuoto. La sua carriera vanta un argento europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi. Nel 2012 a Londra ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici arrivando al decimo posto e al nono a Rio de Janeiro nel 2016 nella staffetta 4×200 stile libero.

È stato vittima di stalking da parte dell’ex corteggiatore Ivano Marino che per due anni l’ha perseguitato minacciandolo che avrebbe svelato nell’ambiente sportivo la sua omosessualità.