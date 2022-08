Iva Zanicchi vittima di attacco hacker: diffusi contenuti privati!

Una brutta disavventura per Iva Zanicchi che su Instagram fa sapere di essere stata attaccata dagli hacker. La celebre cantante si è lasciata andare a un duro sfogo sui social network, ovviamente, dopo quanto accaduto. Improvvisamente sul suo account ufficiale sono state pubblicate delle foto private, che gli hacker hanno appunto trovato sul suo cellulare. Infatti, è stato hackerato il suo smartphone in questi giorni. Fortunatamente, Zanicchi è riuscita a risolvere il problema, ma è chiaramente amareggiata poiché quelle foto sono state condivise senza il suo consenso.

Quando capitano questi episodi ci si sente oltraggiati, poiché avviene tutto senza la propria approvazione. La privacy viene violata e, sebbene ormai sia tutto finito, a Iva Zanicchi è comunque rimasto l’amaro in bocca. Scendendo nel dettaglio, nei giorni scorsi, sono state pubblicate sul suo profilo di Instagram foto che la ritraevano, ad esempio, sdraiata sul divano coperta solo da un foulard! Alcune parti del corpo pare non fossero coperte e, per questo motivo, questi hacker hanno fatto alcune modifiche, inserendo delle emoticon per coprire.

Nonostante siano state modificate, quelle sono foto che la famosa cantante avrebbe voluto tenere per sé. Di certo, non era sua intenzione renderle pubbliche. Qualche fan ha cercato di far presente il problema, commentando sotto l’ultimo post che Iva aveva condiviso circa due giorni fa. C’è chi ha immediatamente compreso che quelle foto non erano state pubblicate dalla stessa cantante e che si trattava appunto di un attacco hacker. E chi, invece, si è chiesto come mai Zanicchi avesse scelto improvvisamente di condividere questo genere di scatti.

A chiarire la situazione ci ha pensato, in queste ore, proprio Iva condividendo un lungo messaggio in cui dimostra di essere provata per quanto accaduto.

“Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti”

Queste le parole condivise da Iva Zanicchi su Instagram per spiegare quanto realmente accaduto. Qualcuno è riuscito a entrare all’interno del suo dispositivo mobile e a violare la sua privacy. Non è il primo volto noto a diventare vittima di questo genere di attacchi. Si era ritrovata a vivere una situazione simile, anzi peggiore, Diletta Leotta.

Nel frattempo, Iva ci tiene a ringraziare chi l’ha aiutata a risolvere questo tristissimo episodio: “Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account”. Ora il profilo social è tornato nelle sue mani e probabilmente avrà risolto anche il problema del cellulare.