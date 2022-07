Ballando con le Stelle: Francesca Pascale gela Milly Carlucci

Milly Carlucci sta componendo il mosaico del prossimo cast di Ballando con le Stelle e, in una recente intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero, ha raccontato di aver pensato a Francesca Pascale e Paola Turci. Le due donne si sono sposate nei giorni scorsi, tornando prepotentemente alla ribalta della cronaca rosa del Bel Paese. In particolare la conduttrice in forza alla Rai ha spiegato che il talent show è sempre attento alle dinamiche dell’attualità e che ha contattato l’ex di Berlusconi e la cantante. Da quanto trapelato dalle sue dichiarazioni, tutto faceva pensare che un coinvolgimento delle sposine sarebbe stato possibile. A quanto pare, però, la Carlucci dovrà rivedere i suoi piani visto che nelle scorse ore la Pascale l’ha gelata.

La 37enne campana, con una Story Instagram, ha bollato come fake news l’indiscrezione che la voleva, assieme a Paola Turci, nel cast di Ballando con le Stelle. Tramonta quindi l’ipotesi di vedere la coppia in pista. Chissà se invece la Pascale e la cantante sarebbero disposte a prendere parte alla trasmissione dell’ammiraglia della tv di stato in qualità di super ospiti. Certo la smentita netta con tanto di etichetta ‘Fake’ con cui l’ex di Silvio Berlusconi ha spento la voce di una sua eventuale presenza nel talent show non lascia ben sperare.

“Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”, aveva detto Milly al Messaggero, in riferimento alle neo spose e alla possibilità di riuscire a convincerle a scendere in pista.

Per quel che invece riguarda le certezze ufficiose, quasi sicura la partecipazione di Iva Zanicchi. La stessa cantante ha confermato che farà parte della squadra di Ballando con le Stelle. Restano poi caldi i nomi di Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini, a cui va aggiunto quello di Gabriel Garko che, secondo gli ultimi rumors, avrebbe detto sì a Milly. L’idea della conduttrice è quella di migliorare rispetto allo scorso anno. Non semplice, visto che l’edizione 2021 di Ballando ha visto un cast d’eccellenza. Alla fine l’ha spuntata Arisa che ha trionfato assieme a Vito Coppola.