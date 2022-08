Cast Ballando con le stelle, si va verso l’attore no vax: ecco chi è

Milly Carlucci, a quanto pare, ha deciso di puntare anche su un volto molto noto per il pubblico mainstream (di una certa età) della televisione italiana per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Se la notizia, riportata in anteprima da TvBlog, dovesse essere confermata si tratterebbe davvero di un bel colpaccio per la conduttrice, e non solo perchè il diretto interessato è lontano da un bel po’ dalle scene.

Il nome di cui si parla nelle ultime ore è quello di Enrico Montesano, attore romano molto famoso che negli ultimi tempi si è fatto conoscere in particolar modo per le sue posizioni dichiaratamente no vax. Non è infatti certo un mistero che Montesano, particolarmente in questi ultimi due anni di pandemia, si sia fatto portavoce su Facebook di una vera e propria battaglia contro i vaccini e “i poteri forti”, con tutto il carrozzone di stereotipi che si portano dietro i più classici fra i complottisti.

Montesano, di recente, ha partecipato fieramente a molte delle proteste degli indignados contro la campagna vaccinale in corso e il Green Pass, strumenti fondamentali con cui gli italiani (e non solo) hanno fatto fronte in questi tempi bui all’emergenza Covid-19. Una figura, quella dell’attore, controversa come non mai in un contesto televisivo che si è sempre battuto a favore della scienza e contro qualuque forma di complottismo.

Un annuncio ufficiale e definitivo della partecipazione di Enrico Montesano alla prossima edizione di Ballando con le stelle, per ora, non c’è. TvBlog dice infatti che l’attore sarebbe “vicinissimo” alla conferma nel cast e quindi al ritorno in Rai, dopo una lunga assenza. Come giustamente sottolineato da Massimo Galanto che ha firmato l’anteprima, se così fosse, i telespettatori possono già prepararsi a scontri infuocati con Selvaggia Lucarelli. La pungente giornalista aveva infatti letteralmente massacrato Mietta, rea di aver dato risposte piuttosto vaghe rispetto al suo status vaccinale. Cosa potrebbe accadere con Montesano, che al contrario di Mietta è dichiaratamente no vax? Stando a queste premesse, si attendono scintille. Poco ma sicuro.