Ballando con le Stelle, 4 coppie eliminate: classifica e semifinalisti

Chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle e chi è passato alla semifinale

A tre settimane dalla finale – prevista per il 31 maggio – quattro coppie hanno lasciato definitivamente Ballando con le Stelle. Sabato 11 maggio 2019 è stato effettuato il ripescaggio delle coppie eliminate nelle scorse settimane. Un ripescaggio che è avvenuto in più fasi e ha portato il pubblico a salutare Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi, Marco Leonardi e Mia Gabusi, Marzia Roncacci e Samuel Peron, Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando. Ma in che modo queste quattro coppie sono state eliminate? Tutto è partito dallo spareggio iniziale tra Dani Osvaldo e Marzia Roncacci, lasciato in sospeso la scorsa settimana. Ad avere la meglio è stato l’ex calciatore, che è tornato in gara con Veera Kinnunen. La giornalista del Tg2 ha dovuto sfidare i gemelli Sampaio ed è stata definitivamente eliminata. I modelli portoghesi sono stati poi sconfitti da Enrico Lo Verso e Samanta Togni, che in precedenza avevano fatto fuori pure Marco e Mia.

Enrico Lo Verso e Samanta Togni rientrano in gara

Enrico Lo Verso e Samanta Togni rientrano quindi a Ballando con le Stelle e venerdì 24 maggio saranno i protagonisti della semifinale. Giudizio sospeso invece per Manuela Arcuri e Luca Favilla: i due hanno eliminato Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi ma devono sostenere l’ultimo spareggio tra due settimane (la prossima il programma è in pausa per via dell’Eurovision Song Contest). L’attrice di Latina dovrà vedersela con Ettore Bassi che, arrivato ultimo nel corso della serata, ha scelto di sfidare l’amica e collega con la quale ha lavorato anni fa alla fiction Mediaset Carabinieri.

La classifica della terzultima puntata di Ballando

La classifica completa della serata è stata la seguente:

1. Lasse Matberg e Sara Di Vaira

2. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

3. Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

4. Ettore Bassi e Alessandra Tripoli

5. Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

6. Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

7. Suor Cristina e Oradei Team

La classifica è cambiata con tesoretto e televoto

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al televoto e all’assegnazione dei tesoretti. Quello social è stato suddivisio in tre parti: 20 punti sono andati a Nunzia De Girolamo (che ha litigato furiosamente con la giuria), 15 a Lasse Matberg e 10 a Dani Osvaldo. Anche il tesoretto da 50 punti del ballerino per una notte – ovvero Alessandro Del Piero– è stato diviso in due parti: 25 punti sono stati dati ad Angelo Russo e gli altri 25 a Milena Vukotic. I semifinalisti di Ballando con le Stelle 2019 sono dunque: Suor Cristina, Angelo Russo, Nunzia De Girolamo, Milena Vukotic, Dani Osvaldo, Lasse Matberg e Enrico Lo Verso.

La semifinale andrà in onda in due puntate

A contendersi l’ultimo posto in semifinale ci saranno Ettore Bassi e Manuela Arcuri. La prossima settimana, come già sottolineato, Ballando con le Stelle non andrà in onda per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest. Lo show di Milly Carlucci tornerà in onda con un doppio appuntamento venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio.