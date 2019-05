Ettore Bassi, la rinascita dopo i grandi dolori: “Ho sofferto tanto”

Ballando con le stelle, Ettore Bassi si rimette in gioco: la voglia di rinascere dopo i grandi dolori provati

Ettore Bassi a Ballando con le stelle pare essere arrivato con uno scopo preciso, ovvero: dimenticare i dolori del passato e rimettersi in gioco da vincente. Intervistato dal settimanale Grand Hotel, infatti, l’attore ha dichiarato di aver accettato di partecipare al programma di Milly Carlucci proprio per questo motivo. Di entrare a far parte del cast dello show pare glielo avessero chiesto già 6 anni fa, ma solo quest’anno Ettore ha capito che era arrivato il momento giusto per proporsi in vesti diverse al suo pubblico. Un matrimonio finito, un lutto e la voglia di scrivere un nuovo capitolo della sua vita, con questi buoni propositi Bassi ha indossato le scarpe da ballo ed è sceso in pista.

Ettore Bassi a Ballando con le stelle per vincere: “Ho sofferto tanto, ora sono un uomo in rinascita”

Gli ultimi anni sono stati davvero difficili per Ettore Bassi. “Ho attraversato molti dolori”, ha confidato l’attore a Grand Hotel. “Ho perso mio padre, mia madre si è ammalata e il mio matrimonio è finito. Ho sofferto tanto ma superare tutto questo mi ha permesso di evolvere, di maturare e capire chi sono veramente. Adesso, a 48 anni, sono un uomo in rinascita”, ha raccontato il concorrente di Ballando con le stelle. Questa voglia di rimettersi in gioco lo ha portato al programma di Milly Carlucci dove, tra tutti, vanta due fan d’eccezione; le sue figlie, fiere e contente del percorso che sta facendo il padre.

Ettore Bassi di nuovo innamorato: una nuova fidanzata dopo l’addio alla moglie Angelica

Ettore Bassi, in una recente intervista, ha dichiarato di essere di nuovo innamorato. Dopo la fine del matrimonio con Angelica, quindi, un’altra donna è riuscita a conquistarlo e a farlo sorridere di nuovo.