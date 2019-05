Ettore Bassi: nuova fidanzata dopo l’addio alla moglie Angelica

Ettore Bassi ha un nuovo amore: le parole sulla fidanzata

Ettore Bassi dopo la fine del suo matrimonio ha voltato pagina con una nuova compagna. L’attore aveva sposato, dopo alcuni problemi superati nel loro rapporto, la moglie Angelica nel 2009. Un matrimonio durato dieci anni da cui sono nate le sue tre figlie: Olivia, Caterina e Amelia. L’attore pugliese, tra i favoriti alla vittoria finale di Ballando con le stelle 2019, non aveva ancora raccontato molto della sua attuale situazione sentimentale, ma negli ultimi giorni ha cominciato parlare di una fidanzata. Fidanzata che fa parte di un percorso di rinascita, un cambiamento evidente anche nel suo aspetto esteriore. Con lei Ettore, dopo l’esperienza nello show di Milly Carlucci in cui balla in coppia con Alessandra tripoli, potrebbe anche continuare questa nuova passione per il ballo.

Il percorso di rinascita di Ettore Bassi: “Dentro di me c’è qualcosa di maturo”

“Adesso ho un nuovo amore che mi sta accompagnando in un percorso di rinascita”, ha dichiarato Ettore Bassi a Grand Hotel. Percorso di rinascita che sembra partire anche dalla sua nuova immagine sfoggiata anche sulla pista di Ballando: “L’immagine del ragazzo con ‘la faccia pulita’ con cui tutti sono abituati a considerarmi mi sta stretta”, afferma l’attore. “Quella faccia pulita adesso viene definitamente sostituita dalla faccia con la barba, che rappresenta il fatto che dentro di me c’è qualcosa di maturo”, poi spiega. Una maturità che si riflette anche nel suo ruolo di papà, come racconta: “Anche i rapporti con le mie figlie stanno cambiando. Stanno assumendo uno spessore maggiore con più emozioni reciproche, maggiore onestà e confidenze. Stiamo diventando più uniti”.

Ettore Bassi: il progetto con la nuova fidanzata dopo Ballando con le stelle

Ettore Bassi di puntata in puntata è riuscito a convincere la giuria tecnica che nell’ultimo appuntamento di Ballando (in onda sabato 27 aprile) l’ha premiato in classifica con il primo posto, poi perso dopo l’assegnazione dei punti del tesoretto. Sembra che quella che è partita come una scommessa per l’attore, possa però continuare. Infatti a RadiocorriereTv Ettore ha dichiarato che potrebbe continuare a ballare anche con la nuova compagna: “Probabilmente, dopo Ballando con le Stelle, con la mia fidanzata andremo a fare un bel corso di ballo”.