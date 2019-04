Alessandra Tripoli resta in mutande: imprevisto a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle: si rompe il vestito di Alessandra Tripoli

Quando si balla con tanta foga, tanta passione ed entusiasmo, capita di incappare in qualche imprevisto. Lo sa bene Alessandra Tripoli che, nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, si è letteralmente ritrovata in pista in mutande. La ballerina si stava esibendo con l’allievo Ettore Bassi quando tra un passo e una presa la parte bassa del vestito ha ceduto. Un dettaglio che il pubblico a casa e in studio ha subito notato ma che non ha interrotto la performance. Alessandra, da esperta di danza qual è, ha continuato a ballare e lo stesso ha fatto Ettore che, in realtà, come svelato poi da un video su Instagram non si è accorto di nulla. Al di là di tutto l’esibizione della Tripoli e dell’attore ha convinto tutti e la coppia è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto della classifica, a pari merito con Dani Osvaldo e Veera Kinnunen.

Alessandra Tripoli in mutande: il commento di Milly Carlucci

“Questa esibizione passerà agli annali. Le sarte fanno un grandissimo lavoro, ma questa volta il materiale ha ceduto sotto la foga della performance”, ha dichiarato Milly Carlucci dopo l’esibizione di Alessandra Tripoli e Ettore Bassi a Ballando con le Stelle. Esibizione che è piaciuta molto ai giurati presenti, ovvero a Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto.

Il naso di Alessandra Tripoli fa discutere a Ballando con le stelle

Dopo la vittoria dello scorso anno con Cesare Bocci, Alessandra Tripoli sta facendo discutere in queste settimane per via del suo naso. La ballerina si è sottoposta ad un intervento chirurgico per alcuni problemi respiratori e il suo cambiamento è davvero notevole. Tra critiche e complimenti Alessandra è contenta dell’operazione visto che ora riesce finalmente a respirare e ad allenarsi con maggiore tranquillità.