Alessandra Tripoli “diversa” a Ballando 2019: la ballerina ha rifatto il naso

Ballando con le Stelle 2019: Alessandra Tripoli si è rifatta il naso

Alessandra Tripoli è tornata a Ballando con le Stelle dopo la vittoria dello scorso anno con Cesare Bocci. E la ballerina è apparsa subito diversa, come sottolineato dai telespettatori più attenti sui social network. In molti hanno notato un cambiamento estetico nella giovane: cosa è successo ad Alessandra? La Tripoli ha rifatto il naso la scorsa estate. A confessarlo la diretta interessata su Instagram, dove non è difficile trovare foto del prima e dopo. “Ho operato il setto perché deviato e fratturato e ne ho approfittato per aggiustare la punta”, ha spiegato qualche mese fa la ballerina sui social network.

Alessandra Tripoli rifatta: la confessione su Instagram

“Ho operato perché non respiravo più da troppo tempo e ne ho approfittato per sistemare un profilo che mi metteva a disagio”, ha aggiunto Alessandra Tripoli che, quando non è impegnata con Ballando con le Stelle, vive a Hong Kong col marito e collega Luca Urso. “Non mi sarei mai operata solo per una questione di estetica. L’ho fatto perché era deviato e fratturato in tre punti. Avevo mal di testa ogni mattina, non dormivo la notte e facevo fatica durante l’allenamento”, ha chiarito ai follower.

Alessandra Tripoli sta meglio dopo l’intervento al naso

Risolti i problemi di salute, Alessandra Tripoli è pronta a bissare il successo dello scorso anno a Ballando con le Stelle. La ballerina sogna di vincere con Ettore Bassi, con il quale ha trovato un’ottima sintonia fin dal primo giorno.