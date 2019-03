Alessandra Tripoli, critiche per il naso rifatto: “Avevo un problema di salute”

Alessandra Tripoli di Ballando con le Stelle si è rifatta il naso per un problema di salute

Il naso di Alessandra Tripoli è stato il protagonista della prima puntata di Ballando con le Stelle 2019. La ballerina è apparsa fin da subito diversa e più di un telespettatore ha avuto da ridire sul ritocchino della vincitrice dello scorso anno. Nelle ultime ore l’account Instagram di Alessandra è stato inondato da critiche e commenti negativi, tanto che la Tripoli è dovuta intervenire per chiarire la faccenda. L’intervento al naso è stato necessario per un problema di salute e non di certo per una questione di vanità. L’insegnante di Ettore Bassi ci ha tenuto a precisare che non hai mai ritoccato altre parti del corpo proprio perché non è una fanatica della chirurgia estetica.

Alessandra Tripoli spiega perché ha il naso rifatto

“Adesso addio apnee notturne e affaticamenti precoci durante gli allenamenti: avrei dovuto sistemarlo anni prima”, ha scritto Alessandra Tripoli su Instagram. “Quando ho tolto i tamponi ho riscoperto il mondo. Non avevo mai sentito i profumi in quel modo. È l unico intervento che ho mai fatto in tutta la mia vita e lo farei prima se potessi tornare indietro”, ha raccontato in un secondo commento. “Lo rifarei mille volte perché vivo in modo più sano”, ha chiarito la ballerina di Ballando con le Stelle (qui le foto del prima e dopo l’intervento).

Ballando con le Stelle, Alessandra: “Non sono una bugiarda”

“Mi dispiace che pensi sia una scusa… Chi mi segue sa che ho abbastanza “attributi” per dire la verità quindi non mi serve rifugiarmi dietro una bugia“, ha rimarcato Alessandro Tripoli a chi l’ha accusata di aver inventato il problema di salute al naso. “Rispetto cmq il parere di chi mi preferiva come prima, non c’è niente di male sono gusti”, ha concluso la ballerina. Basteranno queste spiegazioni a mettere a tacere i maligni?